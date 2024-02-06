Baharatlı Trini Kahvaltısı: İngiliz Şeften Hem Veganlara Hem de Ağzınının Tadını Bilenlere Sebze Roti Tarifi!

Baharatlı bir Trini kahvaltısı: Riaz Phillips'in baharatlı sebze roti için vegan tarifi

Trinidad ve Tobago, Karayipler’in en çeşitli mutfaklarından birine sahip. Bu ülkenin yemekleri, Afrika, Hindistan, Çin, Avrupa ve Orta Doğu gibi farklı kültürlerden etkilenmiş. Trinidad ve Tobago’nun kahvaltı kültürü de oldukça zengin. Bu kültürün en popüler yemeklerinden biri de sebze roti. Sebze roti, fırında pişirilip ezilen sebzelerden ve sada roti adı verilen yumuşak ekmeklerden oluşuyor. Sebzeler, baharatlı yağla lezzetlendiriliyor ve ekmeklerin içine konuyor. Bu kahvaltı, hem vegan hem de glutensiz. Riaz Phillips, bu lezzetli ve doyurucu kahvaltı tarifini bizimle paylaşıyor.

Sebze Roti Nasıl Yapılır?





Sebze roti yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Domates choka için 6 büyük domates (yaklaşık 1 kg), 1/2 soğan (doğranmış), 1-3 scotch bonnet biberi (isteğe bağlı, acı sevmiyorsanız çekirdeklerini çıkarın), 3 diş sarımsak (soyulmuş), tuz, taze soğan veya dereotu (isteğe bağlı), sada roti veya lavaş ekmek (servis için)

Patlıcan choka için 2 büyük patlıcan (sapları kesilmiş), 1-3 scotch bonnet biberi (isteğe bağlı, acı sevmiyorsanız çekirdeklerini çıkarın), 1/2 soğan (doğranmış), 3 diş sarımsak (soyulmuş), tuz, taze soğan veya dereotu (isteğe bağlı)

Baharatlı yağ için 8 yemek kaşığı sıvı yağ (hindistan cevizi, kanola veya zeytinyağı), 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

Sebze Roti Yapılışı ise şöyle:

Fırını 180 dereceye (160 derece fanlı) ayarlayın. İki fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Bir tepsiye domates, soğan, biber ve sarımsak, diğer tepsiye patlıcan, soğan, biber ve sarımsak koyun. Fırında 10-15 dakika pişirin, sebzelerin ve biberlerin kabukları kararıncaya kadar.

Fırından çıkarın ve sebzelerin ve biberlerin kabuklarını soyun. Biraz kabuk bırakabilirsiniz, lezzet katar. Sebzeleri ve biberleri birer kaseye alın ve ezin. Domates ve patlıcanın biraz iri parçaları kalabilir, püre kıvamında olmasın.

Baharatlı yağı yapmak için küçük bir tavaya yağı ve kimyon tohumlarını koyun. Orta-yüksek ateşte ısıtın, yağ sızlamaya ve kimyon tohumları koyulaşmaya başlayınca, yağı bir süzgeçten geçirerek tohumları ayırın. Sıcak yağın yarısını domates choka kasesine, yarısını patlıcan choka kasesine dökün. Karıştırın ve tuzla tatlandırın.

Sıcak veya ılık servis yapın. Üzerine taze soğan veya dereotu serpin. Yanında sada roti veya lavaş ekmek ile servis edin.