Bakan Vedat Işıkhan Ordu Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Programlar kapsamında Ordu ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli program ve toplantılara katılmak üzere Ordu'ya geldi ve Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, belediye önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından karşılandı. Başkan Güler ile birlikte belediye fuaye alanını gezen Bakan Işıkhan, ziyaret sırasında Belediye Şeref Defteri’ni imzaladı.

Şeref Defteri imzasının ardından Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bakan Işıkhan'ı makamında ağırlayarak Ordu'da hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN (SOLDA) ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER (SAĞDA)