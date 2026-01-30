Bakan Vedat Işıkhan Ordu Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlar için geldiği Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti ve Belediye Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:20
Programlar kapsamında Ordu ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli program ve toplantılara katılmak üzere Ordu'ya geldi ve Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, belediye önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından karşılandı. Başkan Güler ile birlikte belediye fuaye alanını gezen Bakan Işıkhan, ziyaret sırasında Belediye Şeref Defteri’ni imzaladı.

Şeref Defteri imzasının ardından Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bakan Işıkhan'ı makamında ağırlayarak Ordu'da hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

