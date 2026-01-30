ETÜ'nün Akan Veri Madenciliği Projesine TÜBİTAK 1001 Desteği

ETÜ'de Dr. İrfan Yıldırım yürütücülüğündeki 'Akan Veride Yüksek-Verimli Desenlerin Keşfi İçin Yeni ve Özgün Veri Madenciliği Yaklaşımları' projesi TÜBİTAK 1001 desteği aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:31
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi İrfan Yıldırımın yürütücülüğünü yaptığı "Akan Veride Yüksek-Verimli Desenlerin Keşfi İçin Yeni ve Özgün Veri Madenciliği Yaklaşımları" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projenin odağı

Proje, büyük hacimli ve sürekli üretilen veri akışları üzerinde gerçek zamanlı analiz yapılmasına imkân tanıyan yeni nesil veri madenciliği yaklaşımlarına odaklanıyor. Bu kapsamda, akan veride elde edilen bilginin sağladığı fayda ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkiyi birlikte ele alan yöntemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklama ve hedefler

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. İrfan Yıldırım, proje kapsamında akan veride gerçek zamanlı değerlendirmelere odaklanan, fayda ve yatırım kavramlarını birlikte ele alan yeni veri madenciliği yaklaşımlarının geliştirileceğini belirterek, "Bu projede, özgün desen tanımları ve ölçütlerinin yanı sıra, bu desenlerin keşfini mümkün kılacak ölçeklenebilir algoritmalar üzerinde çalışıyoruz. Geliştirilecek yöntemlerin pazarlama, perakende, sağlık ve iklim gibi farklı alanlarda anlamlı ve yüksek verimli sonuçlar üretmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

