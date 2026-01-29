Bakanlık Gönen Çayı’nda Ani Denetim: 25 Tesise Yakın İnceleme, Kirletenlere 839 bin 122 TL Ceza

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:04
Bakanlık Gönen Çayı’nda Ani Denetim Başlattı

Balıkesir'de kirlilik iddialarına anında müdahale

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir’deki kirlilik iddiaları üzerine Gönen Çayında ani denetim işlemleri başlattı. Bakanlık ekipleri, çaya atık su deşarjı bulunan 25 işletmede kontrol ve numune alma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yetkililer, analizlerin olumsuz çıkması halinde her bir ihlal için 839 bin 122 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Denetimler kapsamında bölgeye tam donanımlı 1 mobil laboratuvar, 5 çevre laboratuvarı ve 20 uzman personel sevk edildi. Ekipler, işletmelere önceden haber vermeden arıtma tesislerinin çıkış noktalarından anlık ölçümler yaptı.

Ayrıca Bakanlığın Sürekli İzleme Merkezi (SİM) sistemi devreye alındı. Tesislerin bacaları ve atık su çıkışları dijital ortamda 7 gün 24 saat takip edilirken, toplam 30 atık su numunesi alınarak akredite laboratuvarlara gönderildi.

Analiz sonuçlarında çevre kirliliği tespit edilen işletmelere yüksek tutarlı para cezalarının yanı sıra, kirliliğin boyutuna göre faaliyet durdurma yaptırımlarının da uygulanabileceği belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi. Kurallara aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL idari para cezası kesilirken, 462 tesisin faaliyeti durduruldu.

Balıkesir genelinde ise 2025'te yapılan 953 denetimde 76 tesise toplam 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulandığı açıklandı. Bakanlık, Gönen Çayı'ndaki son operasyonun 2026 yılında çevre denetimlerinin daha da sıklaştırılacağının göstergesi olduğunu vurguladı.

