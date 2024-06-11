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Bakanlık tam 25.000 asker alımı yapacak! Son başvuru tarihi duyuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni bir açıklama yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 25 bin yeni askerin katıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:48
Bakanlık tam 25.000 asker alımı yapacak! Son başvuru tarihi duyuruldu

AK Parti Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, son dakika duyurusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 25 bin personel katılımı gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’nda görev almak isteyen adayların bu ayın sonuna dek başvurularını tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

ASKER ALIMI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDE YENİLİKLER VE DÜZENLEMELER

TBMM’deki oturumda Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak konuşan Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yapılan yeniliklere dikkat çekti. 2019’daki askerlik sistemi reformunu anımsatarak, “2019 yılında kabul edilen yeni Askeralma Kanunu ile eski Askerlik Kanunu ve Yedek Subaylar ile Yedek Askeri Memurluk hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı. Bu değişim süreci hâlâ devam ediyor. Günümüz şartlarına uygun olarak, pek çok ülkenin yaptığı gibi, Türkiye de profesyonel askerlik sistemine geçiş yapıyor. 1986’da başlayan Uzman Erbaş ve 2011’de yürürlüğe giren Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile bu alanda önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDE PROFESYONEL ASKERLİK VE MEVZUAT GÜNCELLEMELERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 25 bin yeni personel katılımını gerçekleştirdiğini belirten Bakan Akar, ordunun yarısının artık profesyonel askerlerden oluştuğunu ifade etti. “Profesyonel askerlik sistemine geçiş sürecimiz devam ediyor. Özellikle terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda görev alacak uzman erbaşlar için bu yıl da 25 bin kişilik bir alım yapılacak. Başvurular için son tarih 30 Haziran. Mevcut kanunlarımız zamanla ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kaldığı için, Askerî Ceza Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu gibi mevzuatlarda güncellemeler yapılması planlanıyor. 1930, 1961 ve 1967 yıllarında hazırlanan bu kanunlar, bugün parlamentonun onayıyla modernize edilecek.” şeklinde konuştu.

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