Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Gaziantep'te Uygun Fiyatlı Arsa İmkanı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde gerçekleştirilecek arsa satış ihalesini duyurdu. 5 Şubat 2025 tarihinde yapılacak açık artırmanın, yatırım fırsatları arayanlar için büyük bir fırsat sunması bekleniyor.

İleri Dönüşüm Fırsatları

Yatırımcılar için önemli kolaylıklar sağlayan bu ihale ile Gaziantep’te toplam dört muhtelif arsa satışa sunulacak. Katılımcılar, %25 peşin ve 24 ay vade imkânıyla hayallerindeki yatırımı gerçekleştirme şansına sahip olacaklar.

Avantajlı Açık Artırma Detayları

Açık artırmaya katılacak olan alıcılar, %25 peşinat ile arsalara sahip olabilecek. Peşin ödeme yapan katılımcılara, %20 indirim fırsatı sunulmakta. Arsaların büyüklükleri ve konumları hakkında detaylı bilgilere emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Artırmanın Tarihi ve Yerleri

Arsa satışı, 05.02.2025 Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Katılımcılar, İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri (Macunköy/Ankara) veya TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda (Halkalı/İstanbul) hazır bulunabilir. Ayrıca, internet üzerinden de canlı katılım imkanı sunulmakta.

İnternetten Katılım İmkanları

İnternetten katılmak isteyenlerin, 04.02.2025 Salı günü saat 10.30'a kadar emlakmuzayede.com.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.