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Bakanlıktan saat 11.00-16.00 uyarısı! Dışarı çıkan felaketle yüzleşecek

Kış mevsiminin soğuk ve yağmurlu günlerinin ardından baharın müjdecisi güneş yüzünü göstermeye başladı. Hava durumu uzmanları, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte sıcaklık değerlerinin bölgesel tahminlere göre 10 ile 15 derece arasında artacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 07:05
Bakanlıktan saat 11.00-16.00 uyarısı! Dışarı çıkan felaketle yüzleşecek

Bakan Özhaseki’den acil uyarı geldi! Meteoroloji yetkilileri, yağışlı bir kışın ardından, yaz aylarına doğru ilerlerken sıcaklıkların artmaya başladığını açıkladılar.

 Bölge bölge yapacakları tahminlere göre, sıcaklıkların 10 ila 15 derece yükseleceği belirtiliyor. Bu durum, sıcak havalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların, günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamalarını istedi. 

sıcak hava

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 günlük toz taşınımı uyarısında bulundu. Toz taşınımı, hava kalitesini etkileyebilir ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. 

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de 4-6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 10-15 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor. 

Yetkililer bu durum karşısında birtakım uyarılarda bulundular. 

Toz Bulutlarına Dikkat

İç kesimlerde ve batı bölgelerinde toz bulutlarının oluşabileceği öngörülmektedir. Bu durum sağlık için risk oluşturabileceğinden, gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

Sert ve Kuvvetli Rüzgar

Güneyde ve Ege kıyılarında zaman zaman güçlü rüzgarlar esmesi muhtemeldir. Bu şartlar altında, güvenlik için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

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