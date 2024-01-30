Balık Burcu Şubat 2024 Yorumu: Yeni Ayın Etkileri, Parasal Konular, İlişkilerde Kararlar ve Sağlık Uyarıları

2024 Şubat Balık Burcu Yorumu

Balık ve yükselen balıklar, bu ay para ile ilgili konular gündeminizi meşgul edecek. Bu ay sizin için parasal konular ön planda olacak. Bununla birlikte sosyal çevrenizden uzaklaşıp daha çok kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Ancak bu ay bazı sorumluluklarınızı da ihmal etmemelisiniz.

10 Şubat Yeni Ay

10 şubatta gerçekleşecek yeni ay ile birlikte yapmanız gereken işlerde harekete geçmeye başlıyorsunuz. Bazı durumlarda bu işleri zor ve yorucu bulabilirsiniz ama devam etmekte fayda var.

14 Şubat

14 Şubat civarında endişeli olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla iş yapmak isteyebilirsiniz ancak beklenmedik tepki ve olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli ve sabırlı olmanızda yarar var.

Balık Burçları İçin Şubat Ayında Önemli Tarihler

23 Şubat tarihinden itibaren yapmak istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda olumlu bir akış içinde olacaksınız. Yine bu tarih civarında ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz veya partnerinizle önemli kararlar alabilirsiniz.

28 Şubat 29 Şubat tarihlerinde sağlıkla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Bu yüzden dikkat etmekte ve aksattığınız doktor kontrollerini yerine getirmekte fayda var.