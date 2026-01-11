Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'ta Keltepe Gezisi

KGD, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 60 basın mensubu ve ailesiyle Keltepe Kayak Merkezi'nde dayanışma ve dinlenme etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:18
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:18
Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel etkinlikte 60 kişi buluştu

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ve ailelerine yönelik Keltepe Kayak Merkezi'ne gezi düzenlendi.

60 kişinin katıldığı etkinlikte gazeteciler, aileleriyle birlikte kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Keltepe'de karla kaplı pistlerde vakit geçirdi. Katılımcılar, yoğun çalışma temposunun ardından moral ve dinlenme fırsatı buldu.

Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Bahattin Arı etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Gazeteciler ağır ve stresli bir meslek icra ediyor. Bugün, meslektaşlarımızı aileleriyle birlikte bir araya getirerek hem dinlenmelerini hem de dayanışmamızı güçlendirmeyi amaçladık".

Gezi, gazeteciler ve ailelerinin karın tadını çıkarırken meslektaşlar arasında kaynaşmayı artırdı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları