Dereli'de Aksu Deresi'nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Giresun Dereli'de Aksu Deresi'nde kayalıklarda mahsur kalan köpek, Dereli Belediyesi ekiplerinin iş makinesi desteğiyle kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:10
Dereli'de Aksu Deresi'nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Dereli'de Aksu Deresi'nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Giresun’un Dereli ilçesinde, Aksu Deresi içindeki kayalık alanda mahsur kalan bir köpek, Dereli Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Mahsur köpeği fark eden belediye personelleri Tarık Talıç ve Önder Yılmaz, iş makinesiyle bölgeye giderek kepçeyle hayvana ulaştı. Ekipler, hayvanı güvenli bir şekilde dere içerisinden çıkararak dere kenarına aldı.

Uzun süre dere içerisinde mahsur kaldığı belirlenen köpek, kurtarılmasının ardından belediye personelleri tarafından beslendi. Yapılan kontrollerde köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Açıklama

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu konuyla ilgili, "Belediyemiz personelleri Tarık Talıç ve Önder Yılmaz’ın sergilediği bu örnek davranış bizleri son derece gururlandırmıştır. Canlılara sahip çıkmak bir insanlık ve vicdan meselesidir. Belediyemiz yalnızca hizmet üretmekle kalmayıp, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Personellerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hayvan haklarına ve yaşamın korunmasına yönelik duyarlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Dere içerisinde mahsur kalan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

Dere içerisinde mahsur kalan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Yetmez: Atilla Ayhan'dan Sürücülere Hayati Uyarılar
2
Tekirdağ Büyükşehir'den Kar Mesaisi: 11–12 Ocak'ta Tam Seferberlik
3
Afyonkarahisar'da Kar Etkili: Köy Yolları Açık Tutuluyor
4
Dereli'de Aksu Deresi'nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
5
Torosgaz'tan 150 m² Eve 98.459 TL'lik Doğalgaz Faturası
6
Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'ta Keltepe Gezisi
7
Dereli'de Aksu Deresi'nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları