Dereli'de Aksu Deresi'nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Giresun’un Dereli ilçesinde, Aksu Deresi içindeki kayalık alanda mahsur kalan bir köpek, Dereli Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Mahsur köpeği fark eden belediye personelleri Tarık Talıç ve Önder Yılmaz, iş makinesiyle bölgeye giderek kepçeyle hayvana ulaştı. Ekipler, hayvanı güvenli bir şekilde dere içerisinden çıkararak dere kenarına aldı.

Uzun süre dere içerisinde mahsur kaldığı belirlenen köpek, kurtarılmasının ardından belediye personelleri tarafından beslendi. Yapılan kontrollerde köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Açıklama

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu konuyla ilgili, "Belediyemiz personelleri Tarık Talıç ve Önder Yılmaz’ın sergilediği bu örnek davranış bizleri son derece gururlandırmıştır. Canlılara sahip çıkmak bir insanlık ve vicdan meselesidir. Belediyemiz yalnızca hizmet üretmekle kalmayıp, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Personellerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hayvan haklarına ve yaşamın korunmasına yönelik duyarlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Dere içerisinde mahsur kalan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı