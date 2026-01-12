Çetinkaya: Karabük’e Yakışır Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali yenileme çalışmaları sürüyor; 3 bin 213 metrekare kapalı alanlı modern terminal yakında hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:55
Yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Karabük Belediyesi tarafından şehirlerarası ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kentin önemli ulaşım noktalarından biri olan terminal, yürütülen kapsamlı çalışmalarla modern ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor. Proje kapsamında terminal binası baştan sona yenilenirken, yolcu konforunu artırmaya yönelik önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Yenilenen terminal; 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare teras alanı ile hizmet verecek. Terminal içerisinde modern bilet ofisleri, geniş bekleme salonları, kafeterya, kayıp eşya birimi, lostra, berber, hediyelik eşya dükkânları ve otopark alanları yer alacak. Dış cephede kompozit kaplama uygulanırken, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, terminalin Karabük’ün dışa açılan önemli kapılarından biri olduğunu belirtti.

Başkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, "Şehirlerarası otobüs terminalimiz, Karabük’ün dışa açılan kapılarından biridir. Bu nedenle hem fiziki şartları hem de sunduğu hizmetler itibarıyla şehrimize yakışır bir yapıda olması büyük önem taşıyor. Yenileme çalışmalarımızla birlikte terminalimizi daha modern, daha güvenli ve daha konforlu bir hale getiriyoruz"

Terminal binasında daha önce bulunmayan ısıtma sisteminin de projeyle birlikte hayata geçirildiğini ifade eden Çetinkaya, "Yolcularımızın ve terminal esnafımızın özellikle kış aylarında yaşadığı önemli bir eksikliği gidermiş olacağız. Çalışmalar tamamlandığında Karabük halkının uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceği bir ulaşım merkezi ortaya çıkacak. Kısa süre içerisinde terminalimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden Karabük’ümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

