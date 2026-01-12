Afyonkarahisar'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı, İl Özel İdaresi Seferber

Afyonkarahisar'da yükseklere kar yağdı

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarısının ardından öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkili oldu.

Şuhut ve Dinar'da yoğun etkili yağış

Yağışın etkisini Şuhut ve Dinar ilçelerinde göstermesiyle birlikte, kırsal kesimlerde ulaşımda aksamalara karşı ekipler seferber oldu.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, köy ve belde yollarının açık kalması için iş makineleriyle yoğun mesai yaptı. Kar küreme çalışmalarının yanı sıra yolların güvenliğini sağlamak amacıyla tuzlama da uygulandı.

Ulaşımda herhangi bir kapanma yok

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kent genelinde kapalı yolun bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin çalışmaları ile kırsal ulaşımın devamlılığı sağlanıyor.

Meteorolojik verilere göre, kar yağışının gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması istendi.

Afyonkarahisar'da yüksel kesimlerde kar yağışı etkili oldu