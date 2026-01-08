Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili lodos denizi kabarttı; Ören ve Öğretmenler Mahallesi'ndeki yazlıklar sular altında kaldı, belediye kum setleri kurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:09
Balıkesir'in Burhaniye'sinde lodos nedeniyle sahil sular altında kaldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan lodos, denizi kabartarak sahil şeridinde ciddi taşmalara neden oldu. Bölgedeki yollar ve yazlıklar sularla kaplandı.

Kıyıda taşma ve Venedik'i andıran görüntüler

Rüzgârın etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu Ören ve Öğretmenler Mahallesinde deniz plajı aşarak cadde ve sokakları göle çevirdi. Sahil bölgesinde yazlıkların sulara gömülmesi, bölgeye Venedik'i andıran görüntüler getirdi.

Rüzgâr hızı ve etkileri

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Taşan sular yolları kullanılmaz hale getirirken, cadde ve sokaklarda trafik ve yaşam aksadı.

Belediye müdahalesi

Burhaniye Belediyesi ekipleri taşmayı önlemek amacıyla makinelerle sahilde kumdan setler oluşturarak müdahale etti. Bu çalışmalara rağmen, taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

