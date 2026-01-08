Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında

Balıkesir'in Burhaniye'sinde lodos nedeniyle sahil sular altında kaldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan lodos, denizi kabartarak sahil şeridinde ciddi taşmalara neden oldu. Bölgedeki yollar ve yazlıklar sularla kaplandı.

Kıyıda taşma ve Venedik'i andıran görüntüler

Rüzgârın etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu Ören ve Öğretmenler Mahallesinde deniz plajı aşarak cadde ve sokakları göle çevirdi. Sahil bölgesinde yazlıkların sulara gömülmesi, bölgeye Venedik'i andıran görüntüler getirdi.

Rüzgâr hızı ve etkileri

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Taşan sular yolları kullanılmaz hale getirirken, cadde ve sokaklarda trafik ve yaşam aksadı.

Belediye müdahalesi

Burhaniye Belediyesi ekipleri taşmayı önlemek amacıyla makinelerle sahilde kumdan setler oluşturarak müdahale etti. Bu çalışmalara rağmen, taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ