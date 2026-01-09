Karadeniz Ereğli'de Şiddetli Fırtına: Mendireği Aşan Dalgalar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabah başlayan yağmur öğleden sonra şiddetlenen fırtınaya dönüştü; denizde dev dalgalar ve sahil taşkınları görüldü.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:53
Karadeniz Ereğli'de Şiddetli Fırtına Sahili Etkisi Altına Aldı

Denizde dev dalgalar, mendireği aşan su taşkınları yaşandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinden itibaren yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Etkisini artıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Oluşan dalgalar sahil şeridi ile mendirek boyunu aştı ve sahil kesiminde zaman zaman su taşkınları yaşandı. Mendireği aşan dalgalar çevrede bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları sahil ve mendirek çevresinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede fırtına ve yağışlı havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

