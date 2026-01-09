Karadeniz Ereğli'de Şiddetli Fırtına: Mendireği Aşan Dalgalar

Karadeniz Ereğli'de Şiddetli Fırtına Sahili Etkisi Altına Aldı
Denizde dev dalgalar, mendireği aşan su taşkınları yaşandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinden itibaren yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Etkisini artıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.
Oluşan dalgalar sahil şeridi ile mendirek boyunu aştı ve sahil kesiminde zaman zaman su taşkınları yaşandı. Mendireği aşan dalgalar çevrede bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları sahil ve mendirek çevresinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede fırtına ve yağışlı havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
