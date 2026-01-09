Muş’ta Yüzyılın Konut Projesi: 2.142 Konutun Hak Sahipleri Noter Kurayla Belirlendi

Muş’ta 2.142 Konutun Hak Sahipleri Noter Kurayla Belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muş’ta inşa edilecek 2.142 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Tören, MAUN İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törenin Akışı

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene protokol üyeleri, kurum amirleri ve hak sahibi adayları katıldı.

Vali Avni Çakır: Güvenli Konut Vurgusu

Muş Valisi Avni Çakır, 6 Şubat depremlerine dikkat çekerek coğrafi olarak yaklaşık yüzde 15’lik bir alanın etkilendiğini belirtti ve afetlere karşı dayanıklı konutların önemini vurguladı. Çakır, açıklamasında şunları söyledi: "Allah’a şükür Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, 2 yıl içerisinde gerçekleştirdi ve geçtiğimiz günlerde 450 binden fazla konutun teslimi yapıldı. Şimdi ise 500 bin konut yapılacak. ’Ev almak artık hayal’ diyen birçok vatandaşımız bu kampanyada inşallah hayalini gerçekleştirme fırsatı bulacak. Kurada adı çıkmayanlar, umutsuz olmasınlar. İlerleyen zamanlarda 2 ve 3’üncü kura törenleri ile inşallah ev sahibi olacaklar. İl genelinde 2 bin 142 konut kuralları birazdan çekmiş olacağız. 500 bin konut, çarpı 4 dersek 2 milyon nüfusa hitap edecek bir proje. Dünya üzerindeki birçok devletin nüfusundan fazla. Vatandaşların hayalleri gerçek olacak. Kurada ismi çıkacak vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Böylesine muazzam bir projeyi hem ilimize hem ülkemize kazandıkları için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Volkan Mutlu Coşkun: Sosyal ve Güvenli Yaşam Alanları

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, projenin önemine dikkat çekerek, meteorolojik ve jeolojik afetlere dayanıklı, sağlam konutların vatandaşların can emniyeti açısından öncelikli olduğunu aktardı. Coşkun, "TOKİ konutlarımız... evlatlarımızın içinde güvenle uyuyacağı, afetlere karşı dimdik ayakta kalacak huzur kaleleridir" ifadelerini kullandı.

Coşkun ayrıca projenin Muş dağılımını açıkladı: İl genelinde toplam 2.142 adet konut yapılacak; bunların 1.000’i Merkezde, 500’ü Bulanıkta, 142’si Hasköyde, 200’ü Malazgirtte ve 200’ü Vartoda yer alacak.

Ayhan Karaca: Ülke Çapında İlerleyen Hamle

TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ülke genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karaca, 27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla 455.000’inci konutun kura çekiminin yapıldığını ve teslimlerin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Ülke çapında bin 615 şantiyede 410 bin konut inşaatı ile diğer sosyal donatı projelerinin tasarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kura Çekimi ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. Kurayı heyecanla bekleyen vatandaşlar projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan a teşekkür etti.

Programa, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

