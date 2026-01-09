Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı

Ahmet Kaya'dan oda yönetimine şeffaflık vurgusu

Gaziantep Umumi Nakliyatçılar Odası Başkan Adayı Ahmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamayla nakliyeci esnafına seslendi ve mevcut oda yönetimini değerlendirdi.

Kaya, önemli olanın söylemler değil, ortaya konan sonuçlar olduğunu belirterek, nakliyeci esnafının yıllardır çözülemeyen sorunlarının hâlâ devam ettiğini dile getirdi. Yönetimin sadece "sahadayız" demekle yetinemeyeceğini; bunun yerine şeffaf, adil ve hesap verebilir bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Esnafın yaşadığı sorunların neden çözülemediğinin açıkça anlatılması gerektiğini ifade eden Kaya, güçlü bir odanın esnafın işinde ve kazancında karşılığını hissettirmesi gerektiğini söyledi. Kaya, hak aramanın yüksek sesle değil, somut kazanımlarla mümkün olacağını kaydetti.

Yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu belirten Kaya, kimseyi hedef almadan doğruları dile getirdiklerini ifade ederek, "Bu oda tüm nakliyeci esnafının ortak çatısıdır. Değişimin zamanı gelmiştir" dedi.

Son olarak, kararın her zaman olduğu gibi esnafın iradesinde olduğunu sözlerine ekledi.

GAZİANTEP UMUMİ NAKLİYATÇILAR ODASI BAŞKAN ADAYI AHMET KAYA, YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMAYLA NAKLİYECİ ESNAFINA SESLENEREK MEVCUT ODA YÖNETİMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.