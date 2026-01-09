Vali Çiftçi, Zafer Ofset'i Ziyaret Etti — 42’nci Yılda Erzurum'a İstihdam

Vali Mustafa Çiftçi, 42’nci Kuruluş Yılında Zafer Ofset Baskı Tesislerini Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Vali Yardımcısı Memet Faruk Kazdal, Aziziye İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay ve Erzurum 1’nci Organize Sanayi Müdürü İhsan Ateş ile birlikte, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük baskı tesislerinden biri olan Zafer Medya Baskı Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Tesis ve istihdam vurgusu

Ziyaret sırasında Vali Çiftçi, bölge için büyük bir kazanım olan tesisin istihdama sağladığı katkıya dikkat çekti ve istihdama dayalı yatırımlara destek vereceklerini belirtti. Çiftçi, Zafer Medya Grup, Milletin Sesi, Flas25 Haber Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak ve Barlak ailesine teşekkür etti.

Zafer Medya'nın 42 yıllık hikâyesi

Metin Barlak, şirketin kuruluş sürecini ve gelişimini anlattı. Baba Yaşar Barlak'ın 1984'te Belediye Pasajı'nda kurşun dökümüyle başlayan matbaacılık geleneğinin kalite anlayışından taviz vermeden sürdüğünü ifade etti. Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olan modern ofset makinesiyle bölge illerine hizmet sağladıklarını ve tesislerinde toplam 35 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

Barlak, firma olarak logo, afiş, kartvizit, web sayfası ve e-ticaret çözümleri gibi alanlarda profesyonel hizmet sunduklarını; teknolojiye yatırım yaparak Erzurum'a katma değer üretmeyi amaçladıklarını aktardı. Ayrıca merhum Yaşar Barlak ve Hacı Süphan Barlak'a rahmet diledi.

Vali Çiftçi'nin değerlendirmesi ve çağrısı

Ziyaret esnasında baskı makinelerinin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, bu tür modern ve istihdama yönelik yatırımların artmasının önemine vurgu yaptı. "Baba mesleğini, alın teri dökerek, büyüterek emek vererek Erzurum’a böyle teknoloji üstü bir modern tesis kazandırılması büyük bir kazançtır," diyerek Metin Barlak ve Barlak Ailesi'ne teşekkür etti.

Matbaacılığın medeniyetlerin gelişimindeki rolüne dikkat çeken Çiftçi, istihdama yönelik yatırımların ekonomiye can simidi kazandırdığını belirtti ve yatırımcıları teşvik ve hibelerden faydalanarak işlerini büyütmeye davet etti. "Cenab-ı Allah, bereketli kazançlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü ve ziyaretin anısı

Vali Çiftçi, 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü tebrik ederek gazetecilerin kamuoyuna doğru bilgi ulaştırmadaki kilit rolünü vurguladı. Ziyaretin sonunda Metin Barlak, anı olarak Vali Çiftçi'ye El- Hakkani Mührü Tablosu hediye etti.

