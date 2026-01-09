Vali Çiftçi, Zafer Ofset'i Ziyaret Etti — 42’nci Yılda Erzurum'a İstihdam

Vali Mustafa Çiftçi, 42’nci kuruluş yılında Zafer Ofset baskı tesislerini ziyaret etti; tesisin 6 bin m² kapalı alanda 35 kişiye istihdam sağladığı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:00
Vali Çiftçi, Zafer Ofset'i Ziyaret Etti — 42’nci Yılda Erzurum'a İstihdam

Vali Mustafa Çiftçi, 42’nci Kuruluş Yılında Zafer Ofset Baskı Tesislerini Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Vali Yardımcısı Memet Faruk Kazdal, Aziziye İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay ve Erzurum 1’nci Organize Sanayi Müdürü İhsan Ateş ile birlikte, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük baskı tesislerinden biri olan Zafer Medya Baskı Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Tesis ve istihdam vurgusu

Ziyaret sırasında Vali Çiftçi, bölge için büyük bir kazanım olan tesisin istihdama sağladığı katkıya dikkat çekti ve istihdama dayalı yatırımlara destek vereceklerini belirtti. Çiftçi, Zafer Medya Grup, Milletin Sesi, Flas25 Haber Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak ve Barlak ailesine teşekkür etti.

Zafer Medya'nın 42 yıllık hikâyesi

Metin Barlak, şirketin kuruluş sürecini ve gelişimini anlattı. Baba Yaşar Barlak'ın 1984'te Belediye Pasajı'nda kurşun dökümüyle başlayan matbaacılık geleneğinin kalite anlayışından taviz vermeden sürdüğünü ifade etti. Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterdiklerini, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olan modern ofset makinesiyle bölge illerine hizmet sağladıklarını ve tesislerinde toplam 35 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

Barlak, firma olarak logo, afiş, kartvizit, web sayfası ve e-ticaret çözümleri gibi alanlarda profesyonel hizmet sunduklarını; teknolojiye yatırım yaparak Erzurum'a katma değer üretmeyi amaçladıklarını aktardı. Ayrıca merhum Yaşar Barlak ve Hacı Süphan Barlak'a rahmet diledi.

Vali Çiftçi'nin değerlendirmesi ve çağrısı

Ziyaret esnasında baskı makinelerinin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, bu tür modern ve istihdama yönelik yatırımların artmasının önemine vurgu yaptı. "Baba mesleğini, alın teri dökerek, büyüterek emek vererek Erzurum’a böyle teknoloji üstü bir modern tesis kazandırılması büyük bir kazançtır," diyerek Metin Barlak ve Barlak Ailesi'ne teşekkür etti.

Matbaacılığın medeniyetlerin gelişimindeki rolüne dikkat çeken Çiftçi, istihdama yönelik yatırımların ekonomiye can simidi kazandırdığını belirtti ve yatırımcıları teşvik ve hibelerden faydalanarak işlerini büyütmeye davet etti. "Cenab-ı Allah, bereketli kazançlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü ve ziyaretin anısı

Vali Çiftçi, 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü tebrik ederek gazetecilerin kamuoyuna doğru bilgi ulaştırmadaki kilit rolünü vurguladı. Ziyaretin sonunda Metin Barlak, anı olarak Vali Çiftçi'ye El- Hakkani Mührü Tablosu hediye etti.

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, 42'NCİ KURULUŞ YILINDA BERABERİNDE VALİ YARDIMCISI MEMET FARUK...

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, 42'NCİ KURULUŞ YILINDA BERABERİNDE VALİ YARDIMCISI MEMET FARUK KAZDAL, AZİZİYE İLÇE KAYMAKAMI MUHAMMET TUGAY, ERZURUM 1’NCİ ORGANİZE SANAYİ MÜDÜRÜ İHSAN ATEŞ ERZURUM'A ÖNEMLİ İSTİHDAM KAZANDIRAN ZAFER MEDYA BASKI TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

ERZURUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, 42'NCİ KURULUŞ YILINDA BERABERİNDE VALİ YARDIMCISI MEMET FARUK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
ULUSKON Malatya Başkanı Polat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
4
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
5
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
6
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
İskenderun Ayakkabıcılar Çarşısı Yağmurda Sular Altında Kaldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları