Umut Yılmaz’dan Kömek Ailesine Ziyaret: Yangına Hızlı Onarım ve Destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 22 Kasım'daki yangında mağdur olan Kömek ailesini ziyaret edip evin onarımını sağladı; çocuk Berkin’e teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:03
Umut Yılmaz’dan Kömek Ailesine Ziyaret: Yangına Hızlı Onarım ve Destek

Umut Yılmaz’dan Kömek Ailesine Ziyaret: Yangına Hızlı Onarım ve Destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 22 Kasımda Çıksorut Mahallesi'nde gece yarısı çıkan yangın sonucu büyük mağduriyet yaşayan Kömek ailesini ilk günden itibaren yalnız bırakmadı. Olayın ardından yürütülen destek çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirildi.

Ziyaret ve onarım süreci

Yangın sonucu evin kullanılamaz duruma geldiği bildirildi. Başkan Yılmaz, olayı duyar duymaz 25 Kasımda aileyi ziyaret ederek evlerinin onarılacağını açıkladı ve ekiplere anında talimat verdi. Belediyeye bağlı ekipler kısa sürede hasarı giderdi ve Kömek ailesi yaklaşık üç hafta önce yeniden evlerine kavuştu.

Yılmaz'dan sürpriz ziyaret

Aradan geçen sürenin ardından Başkan Yılmaz, önceki akşam Kömek ailesini bir kez daha ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini yineledi. Aile ile çay içip sohbet eden Yılmaz, evde herhangi bir eksik ya da ihtiyaç olup olmadığını sorarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Berkin'e özel teşekkür

Başkan Yılmaz, ziyaret sırasında çocukları da unutmadı ve sürpriz hediyeler verdi. Yangını fark ederek ailesini uyaran ve daha büyük bir facianın önüne geçen 6 yaşındaki Berkin ile yakından ilgilenen Yılmaz, küçük Berkin’e dikkat ve cesaretinden dolayı teşekkür etti; davranışını büyük bir duyarlılık örneği olarak nitelendirdi.

Başkanın mesajı

Yılmaz, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek olmadığını vurgulayarak, "Bizler Şehitkamil’de zor günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yangın, afet ya da herhangi bir mağduriyet yaşandığında hemşerilerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Bugün de Kömek ailemizin yanında olmaktan mutluluk duyduk. Şehitkamil’de hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmesine razı değiliz, olmayacağız da. Zor günlerde de, güzel günlerde de hep bir aradayız. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın" dedi.

Anne Mesude Kömek de kendilerini ilk günden beri yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, 22 KASIM’DA GECE YARISI EVLERİNDE ÇIKAN YANGIN SONUCU...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, 22 KASIM’DA GECE YARISI EVLERİNDE ÇIKAN YANGIN SONUCU BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞAYAN KÖMEK AİLESİNİ İLK GÜNDEN İTİBAREN YALNIZ BIRAKMADI. YANGININ HEMEN ARDINDAN 25 KASIM’DA AİLEYİ ZİYARET EDEN YILMAZ, BELEDİYE EKİPLERİNE ANINDA ONARIM TALİMATI VERDİ. KISA SÜREDE TAMAMLANAN EVİ ZİYARET EDEN YILMAZ, AİLE İLE ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, 22 KASIM’DA GECE YARISI EVLERİNDE ÇIKAN YANGIN SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
ULUSKON Malatya Başkanı Polat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
4
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
5
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
6
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
İskenderun Ayakkabıcılar Çarşısı Yağmurda Sular Altında Kaldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları