Umut Yılmaz’dan Kömek Ailesine Ziyaret: Yangına Hızlı Onarım ve Destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 22 Kasımda Çıksorut Mahallesi'nde gece yarısı çıkan yangın sonucu büyük mağduriyet yaşayan Kömek ailesini ilk günden itibaren yalnız bırakmadı. Olayın ardından yürütülen destek çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirildi.

Ziyaret ve onarım süreci

Yangın sonucu evin kullanılamaz duruma geldiği bildirildi. Başkan Yılmaz, olayı duyar duymaz 25 Kasımda aileyi ziyaret ederek evlerinin onarılacağını açıkladı ve ekiplere anında talimat verdi. Belediyeye bağlı ekipler kısa sürede hasarı giderdi ve Kömek ailesi yaklaşık üç hafta önce yeniden evlerine kavuştu.

Yılmaz'dan sürpriz ziyaret

Aradan geçen sürenin ardından Başkan Yılmaz, önceki akşam Kömek ailesini bir kez daha ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini yineledi. Aile ile çay içip sohbet eden Yılmaz, evde herhangi bir eksik ya da ihtiyaç olup olmadığını sorarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Berkin'e özel teşekkür

Başkan Yılmaz, ziyaret sırasında çocukları da unutmadı ve sürpriz hediyeler verdi. Yangını fark ederek ailesini uyaran ve daha büyük bir facianın önüne geçen 6 yaşındaki Berkin ile yakından ilgilenen Yılmaz, küçük Berkin’e dikkat ve cesaretinden dolayı teşekkür etti; davranışını büyük bir duyarlılık örneği olarak nitelendirdi.

Başkanın mesajı

Yılmaz, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek olmadığını vurgulayarak, "Bizler Şehitkamil’de zor günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yangın, afet ya da herhangi bir mağduriyet yaşandığında hemşerilerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Bugün de Kömek ailemizin yanında olmaktan mutluluk duyduk. Şehitkamil’de hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmesine razı değiliz, olmayacağız da. Zor günlerde de, güzel günlerde de hep bir aradayız. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın" dedi.

Anne Mesude Kömek de kendilerini ilk günden beri yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

