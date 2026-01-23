Balıkesir'de Kış Boyu Haşere Mücadelesi: 20 İlçede Kanal Sisleme

Balıkesir Büyükşehir, 20 ilçede Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle kışlak ilaçlama ve kanal sisleme yapıyor; vatandaşlar uygulamalardan memnun.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:15
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla kış aylarında da halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve diğer haşerelere karşı 20 ilçede aralıksız kışlak mücadele yürütüyor.

Çalışmanın kapsamı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, rögar ve kanalizasyon hatlarında tespit edilen larva kaynaklarını belirleyip, Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle düzenli ilaçlama ve kanal sisleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Amaç, kışın barınan vektör popülasyonunu azaltıp yaz dönemindeki yoğun üremenin önüne geçmek.

Halkın bilgilendirilmesi ve kültürel mücadele

Ekipler, vektörlerin üreme alanları ve alınabilecek önlemler konusunda vatandaşları bilgilendirerek bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor. Kış boyunca devam eden kanal sisleme ve kültürel mücadele uygulamaları ile halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Vatandaşlardan olumlu dönüş

Erol Çelik, "Gerçekten ilaçlamalardan çok memnunuz. Zamanında yetişiyorlar. Bu çalışmalarla birlikte sinekler daha da azalıyor. İlaçlama faaliyetleri geçen sene de güzeldi, bu sene de güzel. İki senedir iyi" diyerek Başkan Akın'a teşekkür etti.

Altınkum Mahallesi Muhtarı Gaye Üzeren ise, "Bu sene Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz erken müdahalede bulunarak umuyorum bu problemimizi en aza indirecek. Buradan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mükerrem Ayık da, "Benim gördüğüm kadarıyla ilaçlama araçları sürekli geziyor, ilaçlanıyor. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Değerli Başkanımız Ahmet Akın’a da selamlar olsun. Ahmet bey işinin erbabı zaten. Şu an çalışmalar çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

Hedef

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde yürütülen çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir sezon geçirmesini hedefliyor.

