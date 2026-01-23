Mattia Ahmet Minguzzi anısına Salı Pazarı'na heykel dikildi

Anma töreni ve yerleştirilen heykel

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, ölümünün birinci yılında saldırının gerçekleştiği Salı Pazarı'nda anıldı. Anma kapsamında pazara, Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla güvercin ve kaykay heykeli dikildi.

Törene ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra çeşitli siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından ve Trabzonsporlu taraftar derneklerinden temsilciler katıldı.

Soruşturma ve yargılama süreci

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2024'te kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yargılanan 18 yaşından küçük sanıklardan ikisi, kasten öldürme suçundan en üst sınırdan 24’er yıl hapis cezasına çarptırıldı; suça yardımdan yargılanan iki sanık ise beraat etti.

Cezaların onanmasının ardından birçok vatandaş, anıt heykelin önünde toplanarak sloganlarla karara tepki gösterdi.

