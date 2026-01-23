Engelsiz Erzurum İçin Yerel Yönetimle Ortak Çözüm Arayışı

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, "Engelsiz Bir Erzurum" vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ele Alınan Konular

Ziyarette, engelli bireylerin şehir yaşamında karşılaştıkları sorunlar detaylı şekilde ele alındı. Kentsel erişilebilirliğin artırılması, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirilmesi ve hizmetlerin kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürülmesi konularında yerel yönetimle ortak çözüm yolları istişare edildi.

Teşekkür ve İleriye Dönük İş Birliği

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sadullah Efe, engelli bireylerin hak ve taleplerine gösterdiği yakın ilgi, yapıcı yaklaşım ve samimi ev sahipliği dolayısıyla Başkan Mehmet Sekmen’e meclis ve üyeler adına teşekkür etti.

Efe, Erzurum’u her birey için daha erişilebilir kılma hedefiyle yerel yönetimle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

ERZURUM KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ, "ENGELSİZ BİR ERZURUM" VİZYONU DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA MEHMET SEKMEN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.