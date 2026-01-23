Şehitkamil'de Karla Mücadele: Ekipler 7/24 Sahada

Şehitkamil Belediyesi, 7 gün 24 saat esasına göre kent merkezinden 73 kırsal mahalleye kadar kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:04
Şehitkamil Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı tüm birimleriyle teyakkuz hâline geçti. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarına ağırlık verildi.

Saha Çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü ve Kültürel Miras Koruma Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Ana arterler, bağlantı yolları, hastane ve sağlık kuruluşlarına ulaşım sağlayan güzergâhlar, okul çevreleri, kamu kurumları ve toplu taşıma hatları öncelikli alanlar olarak belirlendi.

Ulaşımda Aksamaya İzin Verilmedi

Ekipler kent merkezinden en uzak kırsal mahallelere kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdü. Zorlu hava şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sayesinde ilçede ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Tuzlama ve Önleyici Tedbirler

Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı ekipler önleyici tedbirlerini artırdı. Tuzlama çalışmaları belirlenen program dâhilinde sürdürülürken, sahada sürekli ekip bulunduruldu. İş makineleri, tuzlama araçları ve teknik ekipmanlar etkin şekilde kullanıldı.

Kırsal Mahalleler

Kırsal mahallelerde ulaşımın aksatmaması için özel çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 73 kırsal mahallede yol açma ve genişletme çalışmaları titizlikle tamamlandı. Vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve acil durumlarda sağlık ve güvenlik hizmetlerine erişimin sağlanması adına tüm imkânlar seferber edildi.

Başkan Umut Yılmaz'ın Açıklaması

"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışına karşı hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık. Karın ilk düştüğü andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Kent merkezimizden kırsal mahallelerimize kadar her noktada kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Önceliğimiz, hemşerilerimizin güvenliği, huzuru ve günlük yaşamlarının aksamamasıdır. Zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir fedakârlıkla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Cadde ve sokaklarımız tamamen temizlenene kadar çalışmalarımız devam edecek"

Uyarı ve Takip

Belediye, meteorolojik verileri yakından takip ederek karla mücadele çalışmalarını hava şartlarının seyrine göre kesintisiz sürdürecek. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını ve buzlanmaya karşı tedbirli olunmasını istedi.

