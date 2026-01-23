Bodrum Belediyesi'nden Ücretsiz Mum Boyama Atölyesi: Üç Kuşak Bir Arada

Bodrum Belediyesi'nin Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde düzenlediği ücretsiz Mum Boyama Atölyesi, 7-9 yaş çocuklar ve ailelerini üç kuşakta bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:13
Bodrum Belediyesi'nden Ücretsiz Mum Boyama Atölyesi: Üç Kuşak Bir Arada

Bodrum Belediyesi'nden Ücretsiz Mum Boyama Atölyesi: Üç Kuşak Bir Arada

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen Mum Boyama Atölyesi, Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 7-9 yaş aralığındaki çocuklar, ebeveynleri ve aile büyüklerinin katılımıyla üç kuşağı bir araya getirdi.

Etkinlik Detayları

Atölyeye katılanlar, renkli boyalar ve simler kullanarak özgün mum tasarımları hazırladı. Gün boyu süren etkinlikte aileler, çocuklarıyla birlikte hem üretmenin hem de kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşadı. Annelerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, babalar da etkinlikte aktif rol alarak çocuklarıyla birlikte boyama yaptı.

Kuşaklar Arası Paylaşım

Aile büyüklerinin de dahil olduğu atölye, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirirken paylaşım ve aile bağlarını ön plana çıkardı. Katılımcılar, böyle nitelikli ve ücretsiz etkinliklerin artarak sürmesini temenni etti.

Katılımcı Görüşleri

Anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte bu tür etkinliklerde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Bodrum Belediyesi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Çocuklar ise etkinlikten keyif aldıklarını, eğlendiklerini ve aileleriyle birlikte vakit geçirmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Eğitmenin Açıklaması

Büşra Yabacı (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eğitmeni) atölye çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak birçok yerde atölye çalışmalarımız devam ediyor. İlk defa ebeveyn katılımlı bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Umurça Kütüphanesi, Peksimet Halk Kütüphanesi, Yalıkavak ve Turgutreis'te Akçaalan Kütüphanesi'nde atölye çalışmalarımız devam ediyor."

Gelecek Atölyeler

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen atölye çalışmaları, önümüzdeki günlerde Bodrum merkez ve diğer mahallelerde de sürdürülecek.

ÜÇ KUŞAK MUM BOYAMA ATÖLYESİNDE BULUŞTU

ÜÇ KUŞAK MUM BOYAMA ATÖLYESİNDE BULUŞTU

ÜÇ KUŞAK MUM BOYAMA ATÖLYESİNDE BULUŞTU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova’da Karla Mücadele: İş Makinelerini Aşan Kar Tünelleri
2
Vali Yılmaz'dan Gürhan Albayrak'a Başsağlığı — Alaattin Öztürk'ün Cenaze Töreni
3
Antalya Konyaaltı'nda 2 Metrelik Dalgalar: Vatandaş Dalga Arasında Şınav Çekti
4
Yüksekova'da Kar ve Sis Uçak Seferlerini Durdurdu
5
Batman'da Kar Altındaki Yaban Hayatına Yem Desteği
6
Bakan Tekin'den Kütahya'da Başörtüsü ve İBB Kreşleri Açıklaması
7
Batman’da Yoğun Kar: Kardan Adamlar Kentin Simgesi Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları