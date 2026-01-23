Bodrum Belediyesi'nden Ücretsiz Mum Boyama Atölyesi: Üç Kuşak Bir Arada

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen Mum Boyama Atölyesi, Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 7-9 yaş aralığındaki çocuklar, ebeveynleri ve aile büyüklerinin katılımıyla üç kuşağı bir araya getirdi.

Etkinlik Detayları

Atölyeye katılanlar, renkli boyalar ve simler kullanarak özgün mum tasarımları hazırladı. Gün boyu süren etkinlikte aileler, çocuklarıyla birlikte hem üretmenin hem de kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşadı. Annelerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, babalar da etkinlikte aktif rol alarak çocuklarıyla birlikte boyama yaptı.

Kuşaklar Arası Paylaşım

Aile büyüklerinin de dahil olduğu atölye, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirirken paylaşım ve aile bağlarını ön plana çıkardı. Katılımcılar, böyle nitelikli ve ücretsiz etkinliklerin artarak sürmesini temenni etti.

Katılımcı Görüşleri

Anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte bu tür etkinliklerde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Bodrum Belediyesi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Çocuklar ise etkinlikten keyif aldıklarını, eğlendiklerini ve aileleriyle birlikte vakit geçirmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Eğitmenin Açıklaması

Büşra Yabacı (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eğitmeni) atölye çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak birçok yerde atölye çalışmalarımız devam ediyor. İlk defa ebeveyn katılımlı bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Umurça Kütüphanesi, Peksimet Halk Kütüphanesi, Yalıkavak ve Turgutreis'te Akçaalan Kütüphanesi'nde atölye çalışmalarımız devam ediyor."

Gelecek Atölyeler

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen atölye çalışmaları, önümüzdeki günlerde Bodrum merkez ve diğer mahallelerde de sürdürülecek.

