Balıklıgöl'de Tilki Sürprizi

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan bir tilki, Balıklıgöl platosundaki Dergah Cami avlusunda yiyecek ararken görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:17
Yoğun kar yağışı kırsaldan şehre indirdi

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsalda aç kalan bir tilki, şehir merkezindeki Balıklıgöl'e inerek yiyecek aradı.

Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Cami avlusunda görülen tilki, vatandaşların şaşkın bakışları arasında hızla koşarak uzaklaştı.

Eyyübiye ilçesinde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bu ilginç an, tilkinin kısa süreli keşfinin ardından gözden kaybolmasıyla son buldu.

O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve dikkati üzerine çekti.

