Bardaklarınız bulaşık makinesinden çizik ve bulanık çıkıyorsa dikkat! İçine bir kaşık ekleyince ışıl ışıl yapıyor

Bardaklarınızın makineden çizik çıkmasını istemiyorsanız bu yöntemi mutlaka deneyin! Tüm detaylar haberimizde.

Bardaklarınız bulaşık makinesinden çizik ve bulanık çıkıyorsa dikkat! İçine bir kaşık ekleyince ışıl ışıl yapıyor
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Bulaşık makinenize bundan bir kase koyarak bütün çiziklerden kurtulabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ İYİ YIKAMA ÖNERİLERİ

Bulaşık makinesinde yıkanan çatal, bıçak, tabak, cam eşyalar zaman zaman çizik çıkabiliyor. Daha iyi temizleme yapmak için çok basit öneriler var. Bulaşık makinesinin daha iyi yıkama yapması için makinenin iç yüzeyinin de temizlenmesi gerekiyor. İç kısmı zaman içinde kirleniyor ve sertleşiyor. Makine içinde kalan yağ, sabun kalıntısı, sert su gibi etkenler makinenin performansını düşürüyor ve bulaşıklar daha az temizleniyor. 

bulaşık makinesi temizliği önerileri

Bulaşık makinesi eski parlaklığını kaybetmeye başlarsa iç kısım mutlaka temizlenmelidir. Aynı zamanda makinenin kullanılma sıklığı bakım ihtiyacını da artırıyor. Bulaşık makinenizin iç kısmını doğal yöntemlerle temizlemeniz mümkün. Bulaşık makinesi filtresini kontrol ettikten sonra alt rafı çıkarıp küvetin arka köşelerinden birine ya da alt püskürtme kol tabanına bakabilirsiniz. Filtreyi çıkarıp lavaboda sudan geçirdikten sonra tekrar takabilirsiniz. Sonra bir kase içine iki bardak beyaz sirke koyduktan sonra deterjan olmadan sıcak bir programda makinenizi çalıştırmanız gerekiyor. Makine çalışması bittikten sonra makineniz ilk günkü temizliğine kavuşacak! Sirke doğal bir asit olduğu için bulaşık makinesinde biriken yağ ve yiyecek parçalarını doğal yollarla temizliyor. Bu işlemin üç ayda bir yapılması gerektiği öneriliyor. 

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