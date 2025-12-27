DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.512,75 0,24%

Bartın'da Kar 1 Metreyi Aştı: Köy Yolları ve Cenaze Etkilendi

Bartın'da ani kar ve dolu hayatı olumsuz etkiledi; köylerde kar 1 metreyi aşarken, Hasanören'de bir cenaze yoğun kar nedeniyle güçlükle defnedildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:12
Bartın'da Kar 1 Metreyi Aştı: Köy Yolları ve Cenaze Etkilendi

Bartın'da kar hayatı olumsuz etkiledi

Bartın'da aniden bastıran kar ve dolu, kent merkezinde, köylerinde ve bazı ilçelerinde yaşamı etkiledi. İl merkezi ve yakın köylerde dolu ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışlarla yollar kısa süreliğine beyaza büründü. Yağışların ardından açan güneşle kar eriyerek yaşam normale döndü.

Kırsalda yoğun kar: Bazı yerlerde 1 metreyi geçti

Ulus ilçesine bağlı yüksek belde ve köylerde ise yoğun kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı köylerde 25 santimetreyi, bazı bölgelerde ise 1 metreyi geçti.

Hasanören'de cenaze töreni zorlukla gerçekleştirildi

Ulus'un Hasanören köyünde bir cenaze, yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle defnedildi. Cenaze öncesi karla kaplı yollar iş makineleri tarafından açılırken, devam eden yağış ve tipi nedeniyle yollar yeniden kapandı. Cenazeye katılmak isteyen bazı araçlar yolda kalırken, köylülerin ve diğer sürücülerin yardımıyla vatandaşlar törene ulaşabildi.

Kapanan köy yolları için seferberlik

Kırsal bölgelerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı noktalarda yollar kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarında ve köy içlerinde il özel idaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin çabasıyla yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Karayollarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor

Bartın-Zonguldak ve Bartın Karabük karayollarının yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor ve zaman zaman yollar kapanıyor. Yetkililer, karayollarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

BARTIN'DA ANİDEN BASTIRAN KAR VE DOLU, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞARKEN...

BARTIN'DA ANİDEN BASTIRAN KAR VE DOLU, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞARKEN, BİR CENAZE İSE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE GÜÇLÜKLE DEFNEDİLDİ.

BARTIN'DA ANİDEN BASTIRAN KAR VE DOLU, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞARKEN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl-Diyarbakır Yolunda Tır Trafiğine Kapatıldı (0-31 km)
2
Elazığ'da 111 Köy Yolu Kapandı: Ekipler 90 Araçla Müdahale Ediyor
3
KBÜ ve STK'lar Sosyal Fayda İçin Bir Araya Geldi
4
Karabük'te Kuvvetli Kar Uyarısı: 20 cm Üzeri Bekleniyor
5
Bingöl-Elazığ yolu tır trafiğine kapatıldı (0-51 km)
6
ELMİYAD FHGC’ye Katıldı: Elazığ Basınında Birleşme

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti