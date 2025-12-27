Bartın'da Kar 1 Metreyi Aştı: Köy Yolları ve Cenaze Etkilendi

Bartın'da kar hayatı olumsuz etkiledi

Bartın'da aniden bastıran kar ve dolu, kent merkezinde, köylerinde ve bazı ilçelerinde yaşamı etkiledi. İl merkezi ve yakın köylerde dolu ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışlarla yollar kısa süreliğine beyaza büründü. Yağışların ardından açan güneşle kar eriyerek yaşam normale döndü.

Kırsalda yoğun kar: Bazı yerlerde 1 metreyi geçti

Ulus ilçesine bağlı yüksek belde ve köylerde ise yoğun kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı köylerde 25 santimetreyi, bazı bölgelerde ise 1 metreyi geçti.

Hasanören'de cenaze töreni zorlukla gerçekleştirildi

Ulus'un Hasanören köyünde bir cenaze, yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle defnedildi. Cenaze öncesi karla kaplı yollar iş makineleri tarafından açılırken, devam eden yağış ve tipi nedeniyle yollar yeniden kapandı. Cenazeye katılmak isteyen bazı araçlar yolda kalırken, köylülerin ve diğer sürücülerin yardımıyla vatandaşlar törene ulaşabildi.

Kapanan köy yolları için seferberlik

Kırsal bölgelerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı noktalarda yollar kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarında ve köy içlerinde il özel idaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin çabasıyla yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Karayollarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor

Bartın-Zonguldak ve Bartın Karabük karayollarının yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor ve zaman zaman yollar kapanıyor. Yetkililer, karayollarında tuzlama ve kar küreme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

