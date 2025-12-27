DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.512,75 0,24%

ELMİYAD FHGC’ye Katıldı: Elazığ Basınında Birleşme

Elazığ Medya Derneği ELMİYAD faaliyetlerini sonlandırarak Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ne (FHGC) katıldı; birleşme yerel basının temsil gücünü artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:44
ELMİYAD FHGC’ye Katıldı: Elazığ Basınında Birleşme

ELMİYAD FHGC’ye Katıldı

Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELMİYAD), faaliyetlerini sonlandırarak Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC)'ye katıldı. Elazığ’ın yerel medya sektörü, daha güçlü temsil ve ortak sorunlara çözüm üretme amaçlı bu birleşmeyi resmileştirdi.

Açıklama: FHGC Başkanı Serkan Gürtürk

Serkan Gürtürk, "Elazığ basın camiası olarak her geçen gün daha da güçlenmek, mesleki sorunlarımıza ortak akılla çözüm bulmak adına istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, ELMİYAD Başkanı Fırat Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ELMİYAD’ın Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ile birleşme kararı aldığını buradan tüm kamuoyuna duyurmak istiyorum.

Bu karar, ilimizdeki basın mensuplarının tek çatı altında daha güçlü bir temsil imkanına kavuşması adına büyük bir adımdır. Birleşme fikri aslında 2024 yılının başından beri gündemimizdeydi. Karşılıklı görüş alışverişleri ve ortak hedefler doğrultusunda bu birleşmeyi bugün resmileştirmiş bulunuyoruz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ ilkesiyle çıktığımız bu yolda, cemiyetimizin çatısı altında tüm meslektaşlarımızın haklarını savunmaya ve yerel medyamızın gücünü artırmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen Fırat Öztürk'e ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde bu birleşmenin tüm basın camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açıklama: ELMİYAD Başkanı Fırat Öztürk

Fırat Öztürk ise, "Elazığ’da 2021 yılında kurulan ve özellikle internet medyasının birliktelik kurarak Elazığ’ın hem yerelde hemde ulusalda temsil edilmesi amaçlandı ve bu amaç doğrultusunda hareketle çalışmalarını sürdürdü. Ancak amaç Elazığ olduğu ve aynı ilke doğrutusunda FHGC ile birleşmenin doğru olacağı kanaatinde aldığımız kararla birleşme gerçekleşti. Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle bundan böyle FHGC ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

ELAZIĞ MEDYA, İNTERNET YAYINCILARI VE GAZETECİLER DERNEĞİ (ELMİYAD), FAALİYETLERİNİ...

ELAZIĞ MEDYA, İNTERNET YAYINCILARI VE GAZETECİLER DERNEĞİ (ELMİYAD), FAALİYETLERİNİ SONLANDIRARAK FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİ'NE (FHGC) KATILDI.

ELMİYAD BAŞKANI FIRAT ÖZTÜRK

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl-Diyarbakır Yolunda Tır Trafiğine Kapatıldı (0-31 km)
2
Elazığ'da 111 Köy Yolu Kapandı: Ekipler 90 Araçla Müdahale Ediyor
3
KBÜ ve STK'lar Sosyal Fayda İçin Bir Araya Geldi
4
Karabük'te Kuvvetli Kar Uyarısı: 20 cm Üzeri Bekleniyor
5
Bingöl-Elazığ yolu tır trafiğine kapatıldı (0-51 km)
6
ELMİYAD FHGC’ye Katıldı: Elazığ Basınında Birleşme

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti