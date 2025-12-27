ELMİYAD FHGC’ye Katıldı: Elazığ Basınında Birleşme

ELMİYAD FHGC’ye Katıldı

Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELMİYAD), faaliyetlerini sonlandırarak Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC)'ye katıldı. Elazığ’ın yerel medya sektörü, daha güçlü temsil ve ortak sorunlara çözüm üretme amaçlı bu birleşmeyi resmileştirdi.

Açıklama: FHGC Başkanı Serkan Gürtürk

Serkan Gürtürk, "Elazığ basın camiası olarak her geçen gün daha da güçlenmek, mesleki sorunlarımıza ortak akılla çözüm bulmak adına istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, ELMİYAD Başkanı Fırat Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ELMİYAD’ın Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti ile birleşme kararı aldığını buradan tüm kamuoyuna duyurmak istiyorum.

Bu karar, ilimizdeki basın mensuplarının tek çatı altında daha güçlü bir temsil imkanına kavuşması adına büyük bir adımdır. Birleşme fikri aslında 2024 yılının başından beri gündemimizdeydi. Karşılıklı görüş alışverişleri ve ortak hedefler doğrultusunda bu birleşmeyi bugün resmileştirmiş bulunuyoruz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ ilkesiyle çıktığımız bu yolda, cemiyetimizin çatısı altında tüm meslektaşlarımızın haklarını savunmaya ve yerel medyamızın gücünü artırmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen Fırat Öztürk'e ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde bu birleşmenin tüm basın camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açıklama: ELMİYAD Başkanı Fırat Öztürk

Fırat Öztürk ise, "Elazığ’da 2021 yılında kurulan ve özellikle internet medyasının birliktelik kurarak Elazığ’ın hem yerelde hemde ulusalda temsil edilmesi amaçlandı ve bu amaç doğrultusunda hareketle çalışmalarını sürdürdü. Ancak amaç Elazığ olduğu ve aynı ilke doğrutusunda FHGC ile birleşmenin doğru olacağı kanaatinde aldığımız kararla birleşme gerçekleşti. Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle bundan böyle FHGC ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

