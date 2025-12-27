Muş’ta Yoğun Kar Yağışı: Yüksek Kesimlerde 40 cm

Muş’ta Yoğun Kar Yağışı Kent Merkezi ve Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Muş’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini ve yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaza bürüdü. Şehir merkezi hızla beyaz örtüyle kaplanırken, yaşamın bazı alanlarında aksaklıklar yaşandı.

Etkiler ve uyarılar

Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. Kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşatırken, yetkililer kazaların önüne geçilmesi amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaş ve fotoğrafçı gözlemleri

Sedat Aydın: "27 Aralık itibarıyla beklediğimiz karakış nihayet bugün yüzünü göstermeye başladı. Kar yağışı, özellikle trafik akışında da aksamalara neden oluyor. Bu yıl kar belki biraz geç başladı ama etkisini kısa sürede hissettirdi. Yeni yıla girmeden kara merhaba demiş olduk"

Fotoğraf sanatçısı Kenan Demir: "Özellikle bir fotoğrafçı olarak karın bir an önce yağmasını istiyordum ve beklediğimiz kar nihayet yağdı. Bazıları için kar bir çileye dönüşse de, biz fotoğrafçılar için gerçekten eşsiz bir görsel şölendir"

12 yaşındaki Elif Reyan İnce: "Bu sene kar geç yağmış olsa da iyi ki kar yağdı, çok mutluyum. Arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım. Kuzenlerimi ara tatilde ziyaret etmeye gideceğim. Karla birlikte tatilimiz daha da güzel oldu"

MUŞ’TA ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN YOĞUN KAR YAĞIŞI KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ.