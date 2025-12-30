Bartın'da Kızılay'dan Suriye ve Filistinlilere Destek Etkinliği

Kızılay Bartın Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ev hanımlarının yaptığı el işi ve hamur ürünleri Suriye ve Filistinliler yararına satışa sunuldu.

Etkinlik detayları

Etkinlik, Şadırvan Cami önünde kurulan stantlarda gerçekleştirildi. Stantlarda Kızılay gönüllüsü ev kadınlarının yaptığı hamur ve el işleri ürünleri satışa çıktı. Etkinlik 2 gün sürecek.

Katılım ve destek

Stantlara AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı ile çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Yoğun ilgi gören organizasyona ev hanımlarının yanı sıra hayırsever işadamı ve esnaflar da destek verdi.

Başkanın açıklaması

Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, etkinlik hakkında şunları söyledi: Zorlu kış günlerinde Suriyeli ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Gönüllü kadınlarımızın desteği ile bu etkinliği hayata geçirdik. Elde edilen tüm geliri Suriyeli ve Gazneli kardeşlerimizin, barınma ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için bu bölgelere ulaştıracağız.

Yalçın, destek veren gönüllü ev hanımlarına, vatandaşlara ve esnaflara teşekkür ederek herkesi Çarşamba günü de devam edecek etkinliğe davet etti.

