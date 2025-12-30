DOLAR
Gaziantep’te Tır ve Kamyonların Şehir Merkezi Girişi Kısıtlandı

Gaziantep Valiliği, beklenen yoğun kar nedeniyle 30 Aralık'tan itibaren tır ve kamyonların şehir merkezine girişini kısıtladı; bazı güzergâhlar ve istisnalar bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:13
Valilikten kar yağışı önlemi

Gaziantep Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla önemli tedbirler aldığını duyurdu.

30 Aralık saat 24.00 itibarıyla otoyoldan Batı Gişeleri’ni kullanarak şehre giriş yapan tır ve kamyonların şehir merkezine alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu araçların Acarsan Uygulama Noktası’ndan 25 Aralık Sanayi Sitesi’ne yönlendirileceği; yalnızca GATEM’e meyve ve sebze taşıyan araçların geçişine izin verileceği ifade edildi.

Valilik ayrıca Kuzey Gişeleri’nden Organize Sanayi Bölgesi’ne, Doğu Gişeleri’nden GATEM’e ve 5. Organize Sanayi Kavşağı’ndan Organize Sanayi Bölgesi’ne girişlere müsaade edileceğini duyurdu.

Öte yandan, Osmaniye-Gaziantep ve Gaziantep-Şanlıurfa Devlet Karayolu üzerinden şehre yapılacak girişlerin de otoyola yönlendirileceği bildirildi. Belirlenen güzergâhlar dışında kalan tır ve kamyonların şehir merkezine girişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

Gaziantep Valiliği, alınan tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını belirterek, kararı kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

