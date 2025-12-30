Gaziantep’te Tır ve Kamyonların Şehir Merkezi Girişi Kısıtlandı
Valilikten kar yağışı önlemi
Gaziantep Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla önemli tedbirler aldığını duyurdu.
30 Aralık saat 24.00 itibarıyla otoyoldan Batı Gişeleri’ni kullanarak şehre giriş yapan tır ve kamyonların şehir merkezine alınmayacağı belirtildi.
Açıklamada, bu araçların Acarsan Uygulama Noktası’ndan 25 Aralık Sanayi Sitesi’ne yönlendirileceği; yalnızca GATEM’e meyve ve sebze taşıyan araçların geçişine izin verileceği ifade edildi.
Valilik ayrıca Kuzey Gişeleri’nden Organize Sanayi Bölgesi’ne, Doğu Gişeleri’nden GATEM’e ve 5. Organize Sanayi Kavşağı’ndan Organize Sanayi Bölgesi’ne girişlere müsaade edileceğini duyurdu.
Öte yandan, Osmaniye-Gaziantep ve Gaziantep-Şanlıurfa Devlet Karayolu üzerinden şehre yapılacak girişlerin de otoyola yönlendirileceği bildirildi. Belirlenen güzergâhlar dışında kalan tır ve kamyonların şehir merkezine girişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.
Gaziantep Valiliği, alınan tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını belirterek, kararı kamuoyuna saygıyla duyurdu.
GAZİANTEP’TE KAR TEDBİRİ: TIR VE KAMYONLARIN ŞEHİR MERKEZİNE GİRİŞİ KISITLANDI