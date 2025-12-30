Gaziantep’te Tır ve Kamyonların Şehir Merkezi Girişi Kısıtlandı

Gaziantep Valiliği, beklenen yoğun kar nedeniyle 30 Aralık'tan itibaren tır ve kamyonların şehir merkezine girişini kısıtladı; bazı güzergâhlar ve istisnalar bildirildi.