DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,45 0,09%
ALTIN
6.025,79 -0,85%
BITCOIN
3.789.965,03 -1,37%

Bitlis'te Kar ve Tipiye Rağmen Hasta Kurtarma Seferberliği

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, Mutki'ye bağlı Üstyayla Köyü'nde rahatsızlanan vatandaşı yoğun kar ve tipiye rağmen ulaşıma açarak hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:10
Bitlis'te Kar ve Tipiye Rağmen Hasta Kurtarma Seferberliği

Bitlis'te kar ve tipiye rağmen hasta kurtarma seferberliği

Karla mücadele ekipleri ulaşımı açıp sağlık ekiplerinin köye güvenli ulaşımını sağladı

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Üstyayla Köyü'nde rahatsızlanan bir vatandaş için hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü.

Yoğun kar yağışı ve zorlu yol ile hava koşullarına rağmen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Bu sayede sağlık ekipleri güvenli biçimde köye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yolun açılmasının ardından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, güvenli şekilde ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Ekiplerin koordineli müdahalesi, olumsuz hava koşullarına rağmen hayat kurtaran bir operasyon olarak kayda geçti.

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, MUTKİ İLÇESİNE BAĞLI ÜSTYAYLA KÖYÜ’NDE...

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, MUTKİ İLÇESİNE BAĞLI ÜSTYAYLA KÖYÜ’NDE RAHATSIZLANAN BİR VATANDAŞ İÇİN HIZLI VE KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, MUTKİ İLÇESİNE BAĞLI ÜSTYAYLA KÖYÜ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Kar ve Tipiye Rağmen Hasta Kurtarma Seferberliği
2
Başkan Özlü: 2026 'İcra Yılı' Olacak — Düzce'ye Yeni Hedefler
3
Samsun'da Yeni Yıla Soğuk ve Yağışlı Hava Giriyor
4
Bartın'da Kızılay'dan Suriye ve Filistinlilere Destek Etkinliği
5
Şanlıurfa'da Okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba Tatil
6
Gaziantep’te Tır ve Kamyonların Şehir Merkezi Girişi Kısıtlandı
7
Şırnak’ta 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2. Etap Kura Çekimi Yapıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları