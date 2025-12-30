Bitlis'te kar ve tipiye rağmen hasta kurtarma seferberliği

Karla mücadele ekipleri ulaşımı açıp sağlık ekiplerinin köye güvenli ulaşımını sağladı

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Üstyayla Köyü'nde rahatsızlanan bir vatandaş için hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü.

Yoğun kar yağışı ve zorlu yol ile hava koşullarına rağmen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Bu sayede sağlık ekipleri güvenli biçimde köye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yolun açılmasının ardından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, güvenli şekilde ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Ekiplerin koordineli müdahalesi, olumsuz hava koşullarına rağmen hayat kurtaran bir operasyon olarak kayda geçti.

