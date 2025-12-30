Şanlıurfa'da Okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba Tatil

Valilikten kar nedeniyle eğitim ara kararı

Şanlıurfa Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

"Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah erken saatlerden itibaren ilimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden özellikle ulaşımda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve riskler göz önüne alınarak; il genelinde bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 31 Aralık 2025 çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle karar verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır"

Valilik, kararın ulaşımda oluşabilecek aksaklıklar ve olası riskler göz önünde bulundurularak alındığını bildirdi.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI