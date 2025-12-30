Samsun'da Yeni Yıla Soğuk ve Yağışlı Hava Giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 2025'in son günü ile 2026'nın ilk günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yeni yıla Samsun'da da soğuk ve yağışlı koşullarla girilecek.

Samsun'da hava tahmini

Meteorolojik tahminlere göre Samsun'da yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Kentte hava sıcaklığının en düşük 2 derece, en yüksek 6 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın zaman zaman kara dönmesi ihtimali bulunuyor.

Karadeniz genelinde beklenti

Karadeniz kıyılarında soğuk hava dalgasıyla birlikte karla karışık yağmur gözlenirken, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, Samsun ve çevresindeki sürücülere ıslak zemin ve yer yer buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Fırtına uyarısı

Meteoroloji, 10 Ocak 2026 Perşembe günü yurdun büyük bölümünde 50–70 km/saat hızında, kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE, 2025’İN SON GÜNÜ İLE 2026’NIN İLK GÜNÜNDE TÜRKİYE GENELİNDE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK. YENİ YILA SAMSUN’DA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İLE GİRİLECEK.