Samsun'da Yeni Yıla Soğuk ve Yağışlı Hava Giriyor

Meteoroloji'ye göre Samsun yeni yıla soğuk ve yağışlı girecek; yağmur, karla karışık yağmur ve 2–6°C aralığında sıcaklık bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 2025'in son günü ile 2026'nın ilk günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yeni yıla Samsun'da da soğuk ve yağışlı koşullarla girilecek.

Samsun'da hava tahmini

Meteorolojik tahminlere göre Samsun'da yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Kentte hava sıcaklığının en düşük 2 derece, en yüksek 6 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın zaman zaman kara dönmesi ihtimali bulunuyor.

Karadeniz genelinde beklenti

Karadeniz kıyılarında soğuk hava dalgasıyla birlikte karla karışık yağmur gözlenirken, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, Samsun ve çevresindeki sürücülere ıslak zemin ve yer yer buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Fırtına uyarısı

Meteoroloji, 10 Ocak 2026 Perşembe günü yurdun büyük bölümünde 50–70 km/saat hızında, kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı.

