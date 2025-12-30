DOLAR
Başkan Özlü: 2026 'İcra Yılı' Olacak — Düzce'ye Yeni Hedefler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni yıl mesajında 2026'da icra çalışmalarını artıracaklarını ve şehri daha güçlü, huzurlu bir geleceğe taşıyacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:18
Yeni yıl mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni yıl mesajında 2026'da icra çalışmalarını artıracaklarına dikkat çekti.

Başkan Faruk Özlü, 2026 yılına saatler kala kaleme aldığı mektupta Düzcelilere ve belediye personeline hitap ederek önümüzdeki yıl için belirledikleri hedefleri ve öncelikleri paylaştı. Özlü, şehir için hayata geçirilen projelerle birlikte yeni yılda da hizmeti artırma kararlılıklarını vurguladı.

2025 yılını geride bırakırken; birlik, dayanışma ve azimle dolu bir yılı daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Şehrimize hizmet etme sorumluluğunu taşıyan bizler için bu yıl; sosyal belediyecilikten kültür ve eğitime, altyapıdan çevreye, gençlerimize ve ailelerimize sunduğumuz destek programlarından şehrimizin geleceğine yön veren yatırımlara kadar pek çok alanda önemli adımlar attığımız bir süreç oldu. Düzce’miz, sahip olduğu güçlü potansiyeli, çalışkan insanı ve dayanıklı toplumsal yapısıyla her geçen gün daha da gelişen bir şehir olma yolunda kararlı ilerleyişini sürdürüyor. Biz de, sizlerin desteği sayesinde katılımcı, yenilikçi ve çözüm odaklı yönetim anlayışımızla şehrimizin ihtiyaçlarını gözeten, yarınlarını planlayan ve her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan projeleri hayata geçirmeye devam ettik. Yeni yıl, yeni hedefler demektir. 2026 yılına girerken; Düzce’mizi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Bu doğrultuda; gençlerimizin eğitim yolculuğunu destekleyen girişimlerimizi, aile odaklı sosyal programlarımızı, şehrimizin estetiğini ve çevre standartlarını yükselten yatırımlarımızı geliştirerek daha da ileriye taşıyacağız. Bu vesileyle; yıl boyunca özveriyle görev yapan tüm belediye personelimize, şehrimize katkı sunan kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 2026 yılının; ülkemize ve Düzce’mize barış, sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor; her bir hanede huzurun daim olduğu, kardeşlik bağlarının güçlendiği, şehrimizin başarılarla anıldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum

