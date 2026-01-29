Bartın'da Türk Kızılayı'ndan 2 Günde 52 Ünite Kan Bağışı

Türk Kızılayı Bartın Şubesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Adliye stantlarında düzenlediği kampanyalarda 2 günde toplam 52 ünite kan bağışı yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:28
Kampanyada toplanan kan miktarı

Türk Kızılayı Bartın Şubesi tarafından düzenlenen kan toplama kampanyasında 2 günde toplam 52 ünite kan bağışı yapıldı.

Kampanya noktaları ve katılım

Kampanya, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Adliye bünyesinde kurulan stantlarda gerçekleştirildi. Bugün Bartın Adliyesi’nde kurulan stantlara polisler, adliye çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şube başkanından teşekkür ve devam mesajı

Bartın Kızılay Şube Başkanı Nihat Yalçın, kampanyaya duyarlılık gösteren ve destek veren herkese teşekkür etti. Yalçın, farklı kurumlarda kan bağış kampanyalarının süreceğini ifade etti.

