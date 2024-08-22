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Bartın, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon'a Cuma, Cumartesi, Pazar için müjde geldi

Meteoroloji paylaşım hesabı Hava City, Doğu Karadeniz için cuma gününden itibaren yağış müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:32
Bartın, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon'a Cuma, Cumartesi, Pazar için müjde geldi

Meteoroloji kaynaklarından Doğu Karadeniz bölgesine sevindirici bir haber geldi. Hava City'nin paylaştığı verilere göre, aşırı sıcaklarla bunalan bölgede cuma günü itibarıyla yağışlar etkisini göstermeye başlayacak. Bu müjdeli haber, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon gibi illerde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir umutla karşılandı. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini yoğun bir şekilde gösterdiği bu dönemde, yağışların serinletici etkisi bölge halkı için bir rahatlama getirecek.

Bartın, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon'a Cuma, Cumartesi, Pazar için müjde geldi

HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ TAHMİNLERİ

Hava City’nin paylaştığı bilgilere göre, cuma günü başlayacak yağışlar Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak. Ancak bu yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz ile sınırlı kalmayacak. Hafta sonuna girerken Karadeniz’in iç kesimleri ve geri kalan bölgelerinde de yağışlar kendini gösterecek. Yağışların şiddeti ve miktarı henüz kesinleşmiş olmasa da, Hava City’nin tahminlerine göre, hafta sonu boyunca Karadeniz’in büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak.

İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ’NE YAĞIŞ SÜRPRİZİ

Cuma gününden itibaren Doğu Karadeniz'de başlayacak olan yağışların, pazartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara genelinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava City, pazartesi itibarıyla İstanbul’da sıcaklıkların 30 derecenin altına düşeceğini ve gecelerin serin geçeceğini belirtiyor. Bu durum, uzun süredir sıcak hava dalgasıyla mücadele eden İstanbul halkı için bir nefes alma fırsatı olacak.

EGE VE BATI AKDENİZ’DE YAĞIŞ İHTİMALİ

Meteoroloji uzmanları, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde de pazartesi gününden itibaren yağış ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle İzmir ve çevresinde yağışların olma olasılığı, olmama olasılığı kadar güçlü. Ancak Hava City, İzmir’in kuzey ilçelerinin yağış alma şansının daha yüksek olduğunu vurguluyor.

BURSA VE ANKARA İÇİN YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

Yağışlı hava dalgası yalnızca Doğu Karadeniz ve Marmara ile sınırlı kalmayacak. Bursa’da iyi bir yağış olasılığı bulunuyor. Ankara için ise net bir tahmin yapmak zor olsa da, birikim yapabilecek yağışlar ya da sadece yüzeyleri ıslatacak kısa süreli yağmurlar bekleniyor. Hava City, bu konuda daha net tahminler için takipçilerine güncellemeleri izlemelerini öneriyor.

Bartın, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon'a Cuma, Cumartesi, Pazar için müjde geldi

YAĞIŞLARIN ETKİLERİ VE UZUN VADELİ TAHMİNLER

Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar, ülkenin büyük bir bölümünde sıcaklıkların düşmesine ve havanın serinlemesine neden olacak. Ancak yağışların miktarı ve hangi bölgelerde ne kadar etkili olacağı henüz tam olarak belirlenmiş değil. Meteorolojik verilerin güncellenmesi ile daha kesin bilgiler elde edilecek. Özellikle tarım sektörü açısından büyük önem taşıyan bu yağışların, çiftçiler ve üreticiler için de büyük bir rahatlama sağlayacağı öngörülüyor.

Hava City’nin verilerine göre, yağışlı hava Doğu Karadeniz'den başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılacak. Özellikle hafta başında Marmara ve Ege’de beklenen yağışlar, uzun süredir devam eden sıcak havanın etkisini kıracak. Bu durum, hem vatandaşların rahatlamasına hem de doğanın canlanmasına yardımcı olacak.

YAĞIŞLAR UMUT VAAT EDİYOR

Meteorolojik tahminler, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar için umut verici. Doğu Karadeniz başta olmak üzere, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili olacak yağışlı hava dalgası, sıcaklıkları düşürecek ve serin bir hava sağlayacak. Özellikle tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar için bu yağışlar büyük bir öneme sahip. Hava City’nin açıklamalarına göre, yağışların etkisini göstermesiyle birlikte, ülke genelinde beklenen serinleme hissedilmeye başlanacak.

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