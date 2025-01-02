Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Ankara Kulislerinden Milyonlarca Haneye Müjde!

2022 yılı Temmuz ayında başlatılan ve ilk olarak bir yıl süreceği duyurulan Aile Destek Programı, planlandığı tarihten daha uzun süre varlığını sürdürmeye devam etti. Geçtiğimiz ay son ödeme tarihiyle kapanması beklenen program, yeni iddialarla gündemdeki yerini koruyor.

Aile Destek Programı Uzatıldı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Aile Destek Programı’nın 2024 yılı sonunda sonlanacağı belirtilmişti. Ancak, ona duyulan yoğun talep ve ihtiyaç üzerine programın iki kez uzatıldığı biliniyor. 2022 yılında ihtiyaç sahibi aileler için hayata geçirilen bu önemli sosyal yardım projesi, ekonomik zorluklar altında kalmış birçok aileye büyük destek sağlamıştı.

2025'te Süreç Devam Edecek Mi?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce yaptığı açıklamalarda, Aile Destek Programı’nın 2025 yılında devam etmeyeceğini net bir şekilde ifade etmişti. Göktaş, "Aralık ayı ödemeleri ocak ayında hesaplara yatacak ve program sona erecek" diyerek kesin bir dille sona ereceğini duyurdu.

Son Dakika İddiaları

Ancak Ankara kulislerinden gelen son dakika haberleri, Aile Destek Programı’nın devam edebileceğine dair umut veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni yıl müjdesi olarak desteğin süreceği yönünde açıklama yapabileceği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, programın tamamen sona ermek yerine farklı bir formatta veya benzer bir sosyal yardım projesiyle devam edebileceği de konuşulmakta. Herkesin gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek olan bu müjdeli habere çevrilmiş durumda.