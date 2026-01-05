DOLAR
Bartın Ulus'ta Yoğun Kar İki Serayı Çöktürdü

Akörensöküller köyünde 1.5 metreye yakın kar nedeniyle Hüseyin Şimşek'e ait iki sera çöktü; ürünler ve seralarda maddi hasar oluştu, yardım talep edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:00
Bartın’ın Ulus ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Akörensöküller köyünde bulunan Hüseyin Şimşek'e ait iki sera'nın çökmesine yol açtı.

Olayın Detayları

Olay, ilçeye bağlı Akörensöküller köyü'nde meydana geldi. Hüseyin Şimşek'e ait seralar, karın ağırlığını kaldıramayarak çöktü.

Çöken seralar nedeniyle maddi hasar oluşurken, içerideki ürünlerde de zarar meydana geldi.

Şimşek, 1.5 metreye yakın kar yağışı sonrası seralarının zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım istedi.

