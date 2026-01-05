Bartın Ulus'ta Yoğun Kar İki Serayı Çöktürdü
Bartın’ın Ulus ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Akörensöküller köyünde bulunan Hüseyin Şimşek'e ait iki sera'nın çökmesine yol açtı.
Olayın Detayları
Olay, ilçeye bağlı Akörensöküller köyü'nde meydana geldi. Hüseyin Şimşek'e ait seralar, karın ağırlığını kaldıramayarak çöktü.
Çöken seralar nedeniyle maddi hasar oluşurken, içerideki ürünlerde de zarar meydana geldi.
Şimşek, 1.5 metreye yakın kar yağışı sonrası seralarının zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım istedi.
