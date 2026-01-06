Arin Gölü Kısmen Dondu: Bitlis'in Kuş Cenneti Buzlandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu; buzlanma fotoğrafçıları ve yetkilileri harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:47
Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Buz tabakaları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nde oluşan buzlanma, kış mevsiminin sert yüzünü bir kez daha gösterdi. Göl yüzeyinde meydana gelen buz tabakaları kartpostallık manzaralar oluştururken, bölgede yaşayan vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları bu anları görüntüledi.

Uzman ve yetkili uyarıları

Uzmanlar, soğuk havaların devam etmesi halinde göldeki buzlanmanın artabileceğini belirterek, kuşların beslenme alanlarının daralmaması için doğal dengenin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer ise vatandaşları buz tutan alanlara girmemeleri konusunda uyardı.

Mehmet Şakir Oruçlu isimli vatandaş, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Arin Gölü'nün kış aylarında da farklı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİ SINIRLARINDA YER ALAN VE "KUŞ CENNETİ" OLARAK BİLİNEN ARİN GÖLÜ, ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA NEDENİYLE KISMEN DONDU.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

