Arin Gölü Kısmen Dondu: Bitlis'in Kuş Cenneti Buzlandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Buz tabakaları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nde oluşan buzlanma, kış mevsiminin sert yüzünü bir kez daha gösterdi. Göl yüzeyinde meydana gelen buz tabakaları kartpostallık manzaralar oluştururken, bölgede yaşayan vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları bu anları görüntüledi.

Uzman ve yetkili uyarıları

Uzmanlar, soğuk havaların devam etmesi halinde göldeki buzlanmanın artabileceğini belirterek, kuşların beslenme alanlarının daralmaması için doğal dengenin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer ise vatandaşları buz tutan alanlara girmemeleri konusunda uyardı.

Mehmet Şakir Oruçlu isimli vatandaş, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Arin Gölü'nün kış aylarında da farklı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi.

