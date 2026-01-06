Keban'da Kuşlara Destek: Yol Kenarlarına Buğday Serptiler

Elazığ'ın Keban ilçesinde vatandaşlar, kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulamayan kuşlar için yol kenarlarına buğday serpti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:43
Elazığ’ın Keban ilçesinde duyarlı vatandaşlar, kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için anayol kenarlarına buğday serpti.

Kar ve soğuk hava etkisi

Elazığ’da geçen hafta etkili olan kar yağışı, ardından yerini soğuk havaya bıraktı. Kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını duyarlı vatandaşlar yalnız bırakmadı.

Yerel gönüllülerin müdahalesi

Keban Fırat Kültür Spor Kulübü Başkanı Fethi Oruç ile arkadaşı Miraç Doğan, anayol kenarlarına kuşlar için buğday serpti.

Başkan Oruç şu ifadeleri kullandı: "Soğuk kış günlerinde doğadaki kuşlar asfalta iniyor. Canlılar maalesef aç. Biz de asfalt kenarlarına buğday serpiyoruz. Biz gün boyu buğday serptik"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

