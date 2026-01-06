ESOGÜ sergisi hayali gerçekleştirdi: Kanseri yenen 9,5 yaşındaki B.S.'ye dizüstü bilgisayar

El İşi ve El Sanatları Sergisi geliri anlamlı bir desteğe dönüştü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde düzenlenen El İşi ve El Sanatları Sergisinin geliri, anlamlı bir bağışa dönüştü.

24-25 Aralık 2025 tarihlerinde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen serginin kazancı, kanser tedavisini başarıyla tamamlayan ve sağlık durumu iyiye giden 9,5 yaşındaki B.S.'nin uzun süredir kurduğu dizüstü bilgisayar hayalinin gerçekleşmesini sağladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri, hediyenin teslimi sırasında aileye ve sürece katkı veren herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, maddi imkânları kısıtlı olan ve babası da sağlık sorunlarıyla mücadele eden ailenin teşekkürlerini ileterek; sergiye emek veren hastalar, aileler, sağlık çalışanları ve gönüllüler sayesinde bu mutluluğun yaşandığını kaydetti.

PROF. DR. ZEYNEP CANAN ÖZDEMİR, 9,5 YAŞINDAKİ B.S. VE B.S'NİN ANNESİ.