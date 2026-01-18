Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
Olay ve müdahale
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de kurdun saldırısına uğrayan çoban köpeği yaralandı.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine hemen harekete geçerek yaralı köpeğe müdahale etti.
Belediyeye ait kliniğe getirilen köpek, yapılan müdahale sonucunda tedavi altında tutuldu.
Yetkililer, gerekli tedavisinin ardından köpeğin yaşam alanına bırakılacağı bilgisini verdi.
