Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı

Hakkari'de kurt saldırısına uğrayan çoban köpeği, belediye veteriner ekiplerinin müdahalesiyle kliniğe götürüldü; tedavi sonrası yaşam alanına bırakılacak.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:00
Olay ve müdahale

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de kurdun saldırısına uğrayan çoban köpeği yaralandı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine hemen harekete geçerek yaralı köpeğe müdahale etti.

Belediyeye ait kliniğe getirilen köpek, yapılan müdahale sonucunda tedavi altında tutuldu.

Yetkililer, gerekli tedavisinin ardından köpeğin yaşam alanına bırakılacağı bilgisini verdi.

