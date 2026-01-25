Başçiftlik’te 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği: Tokat’ta Kış Turizmi Canlandı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği, kayak, kızak ve kültürel etkinliklerle binlerce kişiyi buluşturdu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:11
Başçiftlik’te 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği: Tokat’ta Kış Turizmi Canlandı

Başçiftlik’te 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği coşkusu

Tokat’ın kış turizmiyle öne çıkan ilçesi Başçiftlik, bu yıl 10’uncu Geleneksel Kar Şenliğine ev sahipliği yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe, kayak, kızak ve kültürel etkinliklerle binlerce kar ve doğa tutkunu ile buluştu.

Etkinliğe Sivas başta olmak üzere çevre illerden yoğun katılım sağlandı. Şenlik kapsamında düzenlenen kayak ve kızak gösterileri, yöresel oyunlar, halk gösterileri ve çeşitli eğlenceler katılımcılara unutulmaz anlar sundu. Organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem ilçe ekonomisine hem de bölge turizmine katkı sağladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün değerlendirmesi

Tokat Valisi Abdullah Köklü, açılış sonrası yaptığı konuşmada şunları belirtti: Bu sene muhteşem bir kar yağdı. Geçen yıla göre çok daha muazzam bir görüntü var. Katılımda çok fazla. İlimizin tanıtımı için bu tarz etkinlikler çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hep beraber bu coşkuyu yaşamaktan dolayı çok mutluyuz.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz: Uluslararası öğrencilerle beraberiz

Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi adına katıldıklarını belirterek, Yaklaşık 100 uluslararası öğrenci ile birlikte şenliğe katıldık. Şenlik birlikteliğin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Hayatında ilk kez kara dokunan karda ayak izlerini izleyecek olan uluslararası öğrencilerimiz güzel hatıralar biriktirecekler. Hayatlarında unutamayacakları hatıralar yaşayacaklar diye konuştu.

BAŞÇİFTLİK'TE DÜZENLENEN 10'UNCU GELENEKSEL KAR ŞENLİĞİ, KAYAK, KIZAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE...

BAŞÇİFTLİK'TE DÜZENLENEN 10'UNCU GELENEKSEL KAR ŞENLİĞİ, KAYAK, KIZAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BİNLERCE KİŞİYİ BULUŞTURDU.

BAŞÇİFTLİK'TE DÜZENLENEN 10'UNCU GELENEKSEL KAR ŞENLİĞİ, KAYAK, KIZAK VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Yaylalara Akın: Toroslar'da Kar Keyfi
2
Başçiftlik’te 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği: Tokat’ta Kış Turizmi Canlandı
3
Tunceli'de Karla Mücadele Aralıksız: Belediye ve Valilik Teyakkuza Geçti
4
Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
5
Eskişehir Bektaşpınar'da Kartpostallık Kar Manzaraları
6
Adıyaman'da Çelikhan, Gerger ve Sincik'te Taşımalı Eğitime Kar Engeli
7
Şahinbey Belediyesi 7/24 Sahada: Gaziantep'te Karla Mücadele

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları