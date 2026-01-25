Başçiftlik’te 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği: Tokat’ta Kış Turizmi Canlandı

Başçiftlik’te 10’uncu Geleneksel Kar Şenliği coşkusu

Tokat’ın kış turizmiyle öne çıkan ilçesi Başçiftlik, bu yıl 10’uncu Geleneksel Kar Şenliğine ev sahipliği yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe, kayak, kızak ve kültürel etkinliklerle binlerce kar ve doğa tutkunu ile buluştu.

Etkinliğe Sivas başta olmak üzere çevre illerden yoğun katılım sağlandı. Şenlik kapsamında düzenlenen kayak ve kızak gösterileri, yöresel oyunlar, halk gösterileri ve çeşitli eğlenceler katılımcılara unutulmaz anlar sundu. Organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem ilçe ekonomisine hem de bölge turizmine katkı sağladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün değerlendirmesi

Tokat Valisi Abdullah Köklü, açılış sonrası yaptığı konuşmada şunları belirtti: Bu sene muhteşem bir kar yağdı. Geçen yıla göre çok daha muazzam bir görüntü var. Katılımda çok fazla. İlimizin tanıtımı için bu tarz etkinlikler çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hep beraber bu coşkuyu yaşamaktan dolayı çok mutluyuz.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz: Uluslararası öğrencilerle beraberiz

Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi adına katıldıklarını belirterek, Yaklaşık 100 uluslararası öğrenci ile birlikte şenliğe katıldık. Şenlik birlikteliğin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Hayatında ilk kez kara dokunan karda ayak izlerini izleyecek olan uluslararası öğrencilerimiz güzel hatıralar biriktirecekler. Hayatlarında unutamayacakları hatıralar yaşayacaklar diye konuştu.

