Tunceli'de Karla Mücadele Aralıksız: Belediye ve Valilik Teyakkuza Geçti

Tunceli'de yaklaşık bir aydır süren kar yağışı sonrası Tunceli Belediyesi ve Tunceli Valiliği koordinasyonunda ekipler, ana arterler ve yoğun güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:48
Tunceli'de yaklaşık bir aydır etkisini sürdüren kar yağışıyla mücadele kapsamında, Tunceli Belediyesi ilgili birimlerden oluşan personeliyle kent genelinde kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Valilik Koordinasyonunda Teyakkuz

İl genelinde olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla tüm birimler Tunceli Valiliği koordinasyonunda teyakkuz halinde bekliyor. Bu koordinasyonla yürütülen çalışmalar, olası aksaklıkları en aza indirmeyi hedefliyor.

Öncelikli Güzergâhlar ve Uygulanan Yöntemler

Belediye ekipleri, kent merkezi, ana arterler, hastane yolu, okul çevreleri, bağlantı yolları ve vatandaşların yoğun kullandığı güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, özellikle ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamın devamlılığı için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

