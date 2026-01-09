Eskişehir Bektaşpınar'da Kartpostallık Kar Manzaraları

Yüksek kesimlerde beyaz örtü izleyenleri büyüledi

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar, çevreyi beyaza bürürken Bektaşpınar yolunda eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Karla kaplanan doğa, adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Son günlerde etkili olan soğuk hava ve fırtınanın ardından yüksek bölgelerde kar yağışı görüldü. Bektaşpınar mevkii ve çevresindeki yollarda kar kalınlığının artmasıyla birlikte doğa beyaza büründü.

Mavi gökyüzü ile beyaz örtünün buluştuğu bölgede oluşan kar manzaraları, izleyenleri büyüledi. Kar yağışıyla birlikte ormanlık alanlar ve tepeler tamamen karla kaplanırken, ortaya çıkan görsel şölen Eskişehir’in kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için kartpostallık kareler kaydetti.

