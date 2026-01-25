Muğla'ya Sağanak ve Fırtına Uyarısı (26.01.2026)

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 26.01.2026 Pazartesi akşamından itibaren Muğla için kuvvetli sağanak (21-75 kg/m2) ve güneyden kuvvetli fırtına (60-80km/saat; yer yer 90) uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, yarın akşam saatlerinden itibaren Muğla bölgesinde hem sağanak yağış, hem de fırtına uyarısı yapıldı.

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (26.01.2026 Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), kıyılarında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"Ayrıca yine Muğla çevrelerinde rüzgarın; yarın (26.01.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli fırtına (60-80km/saat yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı günün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, hortum riski, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

