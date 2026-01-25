Çermik'te Köylüler İmeceyle 50 Metrekarelik Bozuk Yolu Onardı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Köksal ve Bahçe mahallelerini birbirine bağlayan yol, yoğun kar yağışıyla birlikte bozularak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri, yolu onarmak için bir araya geldi ve imece usulü çalışmayla kendi traktörleriyle malzeme taşıyarak ve onarımlar yaparak yolu tekrar kullanıma açtı.

Çalışma sonucu, daha önce yetkililer tarafından parke taşlarıyla yapılan yol üzerinde bırakılan 50 metrekarelik bölüm onarılarak araç trafiğine uygun hale getirildi.

Köksal Mahallesi sakinlerinden Emin Kutluca, "İki mahalle arasındaki yol daha önce yetkililer tarafından parke taşlarıyla yapıldı. Fakat 50 metrekarelik bir alan öylece bırakıldı. Bu alan her yıl yağışlarla birlikte kullanılamaz bir hale geldi. Araçlar buradan çıkamıyordu. Biz de bir araya gelip yolu kendimiz yaptık. Bu çözüm geçici tabii ki, kalıcı bir çözüm için yolun yetkililer tarafından yapılması gerekiyor" dedi.

