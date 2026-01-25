Çermik'te Köylüler İmeceyle 50 Metrekarelik Bozuk Yolu Onardı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Köksal ve Bahçe mahalleleri sakinleri, 50 metrekarelik bozuk yolu imeceyle onarıp kullanıma açtı; kalıcı çözüm için yetkililerden destek bekliyorlar.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:18
Çermik'te Köylüler İmeceyle 50 Metrekarelik Bozuk Yolu Onardı

Çermik'te Köylüler İmeceyle 50 Metrekarelik Bozuk Yolu Onardı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Köksal ve Bahçe mahallelerini birbirine bağlayan yol, yoğun kar yağışıyla birlikte bozularak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri, yolu onarmak için bir araya geldi ve imece usulü çalışmayla kendi traktörleriyle malzeme taşıyarak ve onarımlar yaparak yolu tekrar kullanıma açtı.

Çalışma sonucu, daha önce yetkililer tarafından parke taşlarıyla yapılan yol üzerinde bırakılan 50 metrekarelik bölüm onarılarak araç trafiğine uygun hale getirildi.

Köksal Mahallesi sakinlerinden Emin Kutluca, "İki mahalle arasındaki yol daha önce yetkililer tarafından parke taşlarıyla yapıldı. Fakat 50 metrekarelik bir alan öylece bırakıldı. Bu alan her yıl yağışlarla birlikte kullanılamaz bir hale geldi. Araçlar buradan çıkamıyordu. Biz de bir araya gelip yolu kendimiz yaptık. Bu çözüm geçici tabii ki, kalıcı bir çözüm için yolun yetkililer tarafından yapılması gerekiyor" dedi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, BİR KISMI YAPILAMAYAN BOZUK YOLU EL ELE VERİP İMECE...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, BİR KISMI YAPILAMAYAN BOZUK YOLU EL ELE VERİP İMECE USULÜ İLE YAPARAK KULLANIMA AÇTI.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE VATANDAŞLAR, BİR KISMI YAPILAMAYAN BOZUK YOLU EL ELE VERİP İMECE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araban'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş Güven Tazeledi
2
Çermik'te Köylüler İmeceyle 50 Metrekarelik Bozuk Yolu Onardı
3
Antalya'da Fırtına Dinince Sahile Vuran Çöpler ve Yol Çökmeleri Endişe Yarattı
4
Meteoroloji Uyarısı: Aydın'da Kuvvetli Fırtına (26 Ocak 2026)
5
Kırşehir Görme Engelliler Erciyes’te Kaynaştı
6
Çatak'ta İki Ayrı Çığ: Adnan Menderes Mahallesi'nde Araç Kar Altında
7
Muratpaşa'da 2025'te 928 bin 662 kilogram Atık Ayrıştırıldı — Çevreci Komşu Kart

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları