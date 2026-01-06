Başiskele Belediyesi 2025'te 5 milyon 553 bin 850 lira sosyal destek verdi

Başiskele Belediyesi, 2025 yılında sosyal yardım, eğitim ve kültür alanlarında yürütülen çalışmaların verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal Yardımlar

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü verilerine göre, Sosyal Yardım Komisyonunca tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca destek sağlandı. Vatandaşların hesaplarına "Sosyal Destek Kartı" aracılığıyla toplam 5 milyon 553 bin 850 lira bakiye yüklendi. Ayrıca bin 668 standart gıda kolisi ve çölyak hastaları için 242 glütensiz gıda paketi dağıtıldı. "Hayır Çarşısı" üzerinden ise 68 bin 669 parça kıyafet, 2 bin 274 çift ayakkabı ve 4 bin 553 parça eşya ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 164 kişiye tıbbi yardım, 175 adet ise tıbbi malzeme desteği sağlandı.

Eğitim Destekleri

Belediye, eğitim alanında da öğrencilere katkı sundu. Üniversite sınavını kazanarak kayıt yaptıran 172 öğrencinin ailesine tek seferlik 7 bin 500 lira nakdi destek verildi. LGS ve YKS’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine toplam 20 bin 964 test kitabı dağıtılırken, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yaklaşık 5 bin kırtasiye ve eğitim seti hediye edildi.

Sağlık, Kültür ve Kütüphane

Sağlık işleri birimi tarafından 2 bin 582 yaşlı ve engelli vatandaşın evlerinde ziyaret edildiği 2025 yılında, kültür sanat etkinlikleri de hız kesmedi. Yıl boyunca 16 konser ve 22 tiyatro oyunu düzenlendi. İlçenin halk kütüphanesi olan "Kitaphane" ise yoğun ilgi gördü; 2025 yılında kütüphaneyi 170 bin 730 kişi ziyaret ederken, üye sayısı 8 bin 53’e ulaştı.

