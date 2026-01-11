Başkale'de Karla Mücadele: 14 Araç ve 25 Personelle Temizlik

Van'ın Başkale ilçesinde kar sonrası temizlik çalışmalarına 14 araç ve 25 personel katıldı; yaklaşık 400 kamyon kar dere yataklarına taşındı, esnaf kardan adam yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:42
Başkale'de Karla Mücadele: 14 Araç ve 25 Personelle Temizlik

Başkale'de kar sonrası cadde ve sokaklarda temizlik seferberliği

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, yaşamı olumsuz etkileyen kar birikintilerinin temizlenmesi için çalışmalara başlandı.

Belediye ekipleri sahada: Araç ve personel listesi

Başkale Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan ekipte 14 araç ve 25 personel görev alıyor. İlçe merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla taşınırken; sahada 1 loder, 1 greyder, 5 kazıcı yükleyici, 4 kamyon, 1 tuzlama ve küreme aracı, 2 kamyonet ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kar temizleme çalışmalarının trafikte aksamalara yol açmaması için Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri anonslar yaparak park hâlinde bulunan araçların kaldırılmasını sağladı. Araç sahiplerinin kaldırmasının ardından temizlik ekipleri cadde ve sokaklarda çalışmalara başladı.

Şehir merkezinden yüklenen yaklaşık 400 kamyon kar, dere yataklarına taşındı.

Esnaf karı eğlenceye çevirdi

Pazar günü işletmelerini açan esnaf, boş kalan zamanlarında cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarından kardan adam yaparak vakit geçirdi. Kardan adamlar vatandaşların ilgi odağı oldu ve çok sayıda kişi bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ KAYBETMESİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ KAYBETMESİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILIRKEN, FAZLA MÜŞTERİ BULAMAYAN ESNAF İSE KARDAN ADAM YAPARAK ZAMAN GEÇİRDİ.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ KAYBETMESİNİN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Domuz Sürüleri Şehir Merkezini Mesken Tuttu
2
Erzurum'da 71 Öğrencinin Hafızlık Gururu
3
Ölüdeniz’in Rengi Değişti: Sağanak Kahverengi Su Getirdi
4
Osmangazi95: Osmangazi Belediyesi'nden Anne ve Bebeklere Erken Çocukluk Desteği
5
Kırklareli'de Pazar Sabah Namazı Buluşması: Vali Uğur Turan İstasyon Mahallesi Ulu Camii'nde
6
Kulp'ta kış sertleşti: Sis ve kar ulaşımı etkiledi
7
Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram 26 Yıldır Güven Tazeledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları