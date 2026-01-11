Başkale'de Karla Mücadele: 14 Araç ve 25 Personelle Temizlik

Başkale'de kar sonrası cadde ve sokaklarda temizlik seferberliği

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından, yaşamı olumsuz etkileyen kar birikintilerinin temizlenmesi için çalışmalara başlandı.

Belediye ekipleri sahada: Araç ve personel listesi

Başkale Belediyesi koordinasyonunda oluşturulan ekipte 14 araç ve 25 personel görev alıyor. İlçe merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla taşınırken; sahada 1 loder, 1 greyder, 5 kazıcı yükleyici, 4 kamyon, 1 tuzlama ve küreme aracı, 2 kamyonet ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kar temizleme çalışmalarının trafikte aksamalara yol açmaması için Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri anonslar yaparak park hâlinde bulunan araçların kaldırılmasını sağladı. Araç sahiplerinin kaldırmasının ardından temizlik ekipleri cadde ve sokaklarda çalışmalara başladı.

Şehir merkezinden yüklenen yaklaşık 400 kamyon kar, dere yataklarına taşındı.

Esnaf karı eğlenceye çevirdi

Pazar günü işletmelerini açan esnaf, boş kalan zamanlarında cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarından kardan adam yaparak vakit geçirdi. Kardan adamlar vatandaşların ilgi odağı oldu ve çok sayıda kişi bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

