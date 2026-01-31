Başkan Arslan Taşköprü'de sarımsak işçileriyle buluştu

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’ne sahip dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının dikim sezonunun başlangıcında üreticiler ve günlük işçilerle bir araya geldi.

Sezonun ilk günlerinde Seyitler köyü mevkiinde, üretici Namık Güneş'e ait tarlayı ziyaret eden Başkan Arslan, tarlarda çalışan günlük işçilerle öğle yemeği paylaşarak taleplerini dinledi ve üreticilerle sohbet etti.

Arslan: Sarımsak Taşköprü için geçim kaynağı

Başkan Arslan, sarımsağın Taşköprü için sadece bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı. Arslan, "Sarımsak, üreticilerimiz için en önemli geçim kaynaklarından biridir. Kimi düğününü, kimi ise tüm geçimini sarımsak hasadına göre planlar. Bugün günlük işçilerimizle aynı sofrayı paylaşarak ekmeğimizi bölüştük. Yeni sezonun ilçemize, Kastamonu’muza ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

